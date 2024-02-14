«Проходил реабилитацию»: трое сибиряков пойдут под суд за избиение подростка

В Алтайском крае завершили расследование уголовного дела в отношении троих жителей. Сибиряков обвинили в избиении 17-летнего подростка, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошёл вечером 25 мая прошлого года во дворе дома на Шукшина в Барнауле. Между группой молодых людей и двумя подростками случился конфликт, во время которого фигуранты нанесли несколько ударов по голове 17-летнего.
— С закрытой черепно-мозговой травмой несовершеннолетний был доставлен в медицинское учреждение, где в дальнейшем проходил длительную реабилитацию, — сказано в сообщении. — Причиной конфликта явилась ранее произошедшая бытовая ссора между другом потерпевшего и знакомым обвиняемых.
Указано, что фигурантами дела стали жители Барнаула в возрасте от 17 до 20 лет. Их обвинили по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. В пресс-службе прокуратуры Алтайского края уточнили, что обвиняемые нанесли не менее 5 ударов ногами по голове подростка.
— Один из обвиняемых вину в совершении преступления признал, двое же других — вину не признали, выдвинув свою версию произошедших событий, — уточнили в ведомстве.
14 февраля стало известно, что в Новосибирской области будут судить двух подростков на покушение на убийство сверстника. Инцидент произошел в селе Плотниково.