Сибирский художник пытался вылететь в Казахстан из-за уголовного дела. Его задержали в аэропорту

Красноярского художника Василия Слонова задержали в аэропорту, когда он собирался вылетать в Казахстан. Подробности задержания Слонова NGS24.RU сообщил осведомленный источник.
По информации собеседника издания, уголовное дело на художника возбудили «за экстремистскую символику». Ранее у Слонова на страничке «ВКонтакте» была размещена публикация с фотографией неваляшки и «блатной» символикой. За это в 2023 году художника штрафовали по административной статье. Но так как он не удалил публикацию, которая привлекла силовиков, на Слонова завели уже уголовное дело.
— Когда возбудили — он удалил всё [аккаунты в соцсетях] и купил билет Казахстан. В аэропорту его и задержали, — пояснил источник.
В краевой прокуратуре и МВД на уточняющие вопросы редакции о «деле Слонова» на момент подготовки публикации не ответили.
Ранее стало известно о задержании Слонова и об обысках у него в мастерской и дома. У него также изъяли электронные устройства. Об этом сообщила его супруга. Художника арестовали на 48 часов, 10 февраля ему собираются избрать меру пресечения
В 2018 году Василий Слонов устраивал перформанс в Новосибирске: к стене кинотеатра Маяковского он приделал инвалидную коляску с манекеном.