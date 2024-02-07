Сибирский подросток пришел в школу с оружием и приказал классу встать на колени — следователи возбудили уголовное дело

Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело после того, как
Инцидент произошел 6 февраля. Десятиклассник (учащийся другого образовательного учреждения) пришел в школу
Один из задержанных — тот самый парень, который пришел в школу с пневматикой, сейчас находится под стражей, двоих других парней отпустили. По информации полиции, один из школьников находится на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (но он ли был с пистолетом, не уточняется).
Следователи СК сейчас опрашивают свидетелей и потерпевших. Кроме того, они оценят работу школьного руководства, систем органов профилактики и частного охранного предприятия, сотрудники которого пропустили в образовательное учреждение посторонних.
Какое охранное предприятие обслуживает школу, в пресс-службе мэрии Иркутска пока не сообщили. При этом на сайте госзакупок у учебного заведения есть только одни торги за последние два года на пост охраны — от декабря 2023 года, но на них не была подана ни одна заявка.
Редактор «ИрСити» Ксения Власова побывала на месте и увидела, как выглядит пост охраны в школе
По информации источника нашего портала, охраной школы
В открытых источниках нет сведений о том, что «Уран» заключал какие-либо контракты со структурами администрации Иркутска или непосредственно со школой
На момент публикации новости порталу «ИрСити» не удалось получить комментарий руководства частной охранной фирмы. Кроме того, редакция не смогла пообщаться с директором школы
Ранее жительница Новосибирска обвинила старшеклассника школы в Заельцовском районе в том, что он пытался душить ее