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Сибирский подросток пришел в школу с оружием и приказал классу встать на колени — следователи возбудили уголовное дело

Инцидент произошел 6 февраля

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Полиция изъяла у парня пневматический пистолет

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Следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело после того, как 16-летний подросток пронес пистолет в школу № 14 в Иркутске и приказал классу встать на колени, сообщили порталу «ИрСити» 7 февраля в пресс-службе регионального управления ведомства.

Инцидент произошел 6 февраля. Десятиклассник (учащийся другого образовательного учреждения) пришел в школу № 14, зашел в кабинет, где находились ученики одного из девятых классов, достал пистолет и приказал школьникам встать на колени. Подростка успокоили его же друзья. Когда на место прибыла полиция, у парня изъяли пневматический пистолет. В результате случившегося никто не пострадал.

Один из задержанных — тот самый парень, который пришел в школу с пневматикой, сейчас находится под стражей, двоих других парней отпустили. По информации полиции, один из школьников находится на учете в инспекции по делам несовершеннолетних (но он ли был с пистолетом, не уточняется).

Следователи СК сейчас опрашивают свидетелей и потерпевших. Кроме того, они оценят работу школьного руководства, систем органов профилактики и частного охранного предприятия, сотрудники которого пропустили в образовательное учреждение посторонних.

Какое охранное предприятие обслуживает школу, в пресс-службе мэрии Иркутска пока не сообщили. При этом на сайте госзакупок у учебного заведения есть только одни торги за последние два года на пост охраны — от декабря 2023 года, но на них не была подана ни одна заявка.

Редактор «ИрСити» Ксения Власова побывала на месте и увидела, как выглядит пост охраны в школе № 14, где произошло случившееся. По ее словам, рамка металлоискателя, установленная на входе, пищит, но «никто не подрывается проверять входящих». Кроме того, рамку можно попросту обойти.

По информации источника нашего портала, охраной школы № 14 занимается частное охранное агентство «Уран». По данным сервиса Rusprofile.ru, в Иркутской области есть только одно действующее охранное предприятие с таким названием. Оно зарегистрировано в Иркутске в ноябре 2009 года. Там работает порядка 40 человек. Директор компании — Сергей Данильчук, не связанный с какими-либо другими юридическими лицами. Единственный учредитель с марта 2019-го — Валерия Нечаева, которая также является учредителем и директором охранной фирмы «Цитадель-Плюс» из Новосибирска. Финансовые данные «Урана» не публиковались с 2013 года.

В открытых источниках нет сведений о том, что «Уран» заключал какие-либо контракты со структурами администрации Иркутска или непосредственно со школой № 14 на охрану объекта. С муниципальными учреждениями «Уран» в последний раз работал в 2015 году — тогда фирма заключила договор с Водоканалом.

На момент публикации новости порталу «ИрСити» не удалось получить комментарий руководства частной охранной фирмы. Кроме того, редакция не смогла пообщаться с директором школы № 14 Людмилой Тучковой. В образовательном учреждении сообщили корреспонденту «ИрСити», она находится на совещании и освободится не ранее полудня 8 февраля. При этом, как уточнили в школе, на вопросы, связанные с организацией охраны, может говорить только Тучкова.

Ранее жительница Новосибирска обвинила старшеклассника школы в Заельцовском районе в том, что он пытался душить ее 13-летнего сына. Женщина пожаловалась в полицию — пострадавший был отправлен на судмедэкспертизу.

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Школа 14ИркутскПистолетОружие
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