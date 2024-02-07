Сибирский подросток пришел в школу с оружием и приказал классу встать на колени — следователи возбудили уголовное дело

На момент публикации новости порталу «ИрСити» не удалось получить комментарий руководства частной охранной фирмы. Кроме того, редакция не смогла пообщаться с директором школы № 14 Людмилой Тучковой. В образовательном учреждении сообщили корреспонденту «ИрСити», она находится на совещании и освободится не ранее полудня 8 февраля. При этом, как уточнили в школе, на вопросы, связанные с организацией охраны, может говорить только Тучкова.

