Многодетного отца из Сибири подозревают в изнасиловании трех дочерей: что известно на данный момент

Дело о растлении трех несовершеннолетних девочек из многодетной семьи расследуется в Кемеровской области. Под следствие попал, по данным местных соцсетей, ранее судимый мужчина, который является отцом жертв.
В региональном СУ СКР NGS42.RU подтвердили, что расследуется дело, не уточняя каких-либо деталей.
Вместе с тем телеграм-канал «База» пишет, что подозреваемый — неоднократно судимый житель Новокузнецкого района из поселка Северного. Он вместе с матерью восьми детей состоит на профилактическом учете полиции с лета прошлого года. При этом, по версии издания, растление 14-, 15- и 17-летней дочери началось еще в 2021 году.
Пять остальных детей — мальчики.
Ранее новосибирскому педагогу дали 5,5 года за совращение несовершеннолетней воспитанницы.