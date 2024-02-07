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Многодетного отца из Сибири подозревают в изнасиловании трех дочерей: что известно на данный момент

СК подтвердил факт расследования

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Мужчина находится под стражей

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Дело о растлении трех несовершеннолетних девочек из многодетной семьи расследуется в Кемеровской области. Под следствие попал, по данным местных соцсетей, ранее судимый мужчина, который является отцом жертв.

В региональном СУ СКР NGS42.RU подтвердили, что расследуется дело, не уточняя каких-либо деталей.

Вместе с тем телеграм-канал «База» пишет, что подозреваемый — неоднократно судимый житель Новокузнецкого района из поселка Северного. Он вместе с матерью восьми детей состоит на профилактическом учете полиции с лета прошлого года. При этом, по версии издания, растление 14-, 15- и 17-летней дочери началось еще в 2021 году.

Пять остальных детей — мальчики.

Ранее новосибирскому педагогу дали 5,5 года за совращение несовершеннолетней воспитанницы.

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