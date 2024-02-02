«Очень красивые, блестящие»: жительница Германии получила сибирское наследство купюрами «Банка приколов» — настоящее украли

Зимой 2022 года Полина Семеновна скончалась, но Ксения не могла сразу приехать в Барабинск. Когда такая возможность появилась, она прилетела в Новосибирск, встретилась с родственницей, которая отдала ей ключи от квартиры родителей. В первую очередь она решила посетить кладбище, а уже потом — квартиру. Вместе с ней были ее дядя и тетя.



— Мы подъехали к дому Натальи, она вышла и спросила: «А ты что хотела?», хотя раньше со мной на «ты» не разговаривала. Мой дядя сказал, что нужны ключи и деньги. В ответ она сказала, что никаких денег нет, а ключи у соцработника. Мы поехали в соцзащиту, оказалось, что там были ключи в конверте, нам их отдали. Мы с ними приехали к Наталье, она вышла, мы позвали ее в квартиру с нами, но та сказала, что не может. Тогда мой дядя пригрозил, что мы обратимся в полицию. После этого она села в машину.

