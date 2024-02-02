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«Очень красивые, блестящие»: жительница Германии получила сибирское наследство купюрами «Банка приколов» — настоящее украли

Укравшая деньги сиделка получила условный срок — наследница безуспешно пытается вернуть своё

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Наследница жила за границей с 1991 года и не знала, как выглядят российские деньги

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В Барабинском районе после смерти пожилой пары сиделка украла из их дома 620 тысяч рублей. Наследнице умерших супругов, Ксении, которая долгое время жила в Германии и прилетела в Новосибирскую область после похорон, она отдала купюры «Банка приколов» под видом настоящих. Суд признал женщину виновной и обязал возместить ущерб, но деньги она до сих пор не вернула. НГС изучил материалы суда и поговорил с потерпевшей, чтобы разобраться в истории, а юристы объяснили, могут ли те, кто оказался в подобной ситуации, вернуть свои деньги.

Имена в публикации изменены по просьбе героини.

«Догнать не было шансов»

Ксения — гражданка Германии, но в Новосибирской области, в Барабинке, остались жить ее престарелые родители, Полина Семеновна и Валерий Андреевич, обоим уже было больше 80 лет. С возрастом отцу стало тяжело ходить, и понадобился человек, который помогал бы по хозяйству. Бывшая соседка семейной пары Ольга порекомендовала свою двоюродную сестру Наталью. Пенсионеры согласились, за уход женщине платили 15 тысяч рублей в месяц.

На счету Валерия Геннадьевича находилась крупная сумма денег — около миллиона рублей. Незадолго до его смерти (мужчина скончался 11 ноября 2021 года) их сняли со счета. Ксения сомневается в том, что отец мог сам подписать документ, а похоронами тогда занимались Наталья и Ольга.

Когда Полина Семеновна осталась одна, она очень переживала, вспоминает женщина. Каждый день к ней приходила Наталья, помогала с домашними делами и созваниваться с дочерью по видеосвязи.

— Мы с ней говорили по полчаса каждый день. Если я говорила по «Вотсапу» с мамой, все это подслушивалось. Если я замолкала, устав от разговора, тут же появлялась Наташа и спрашивала: «Ой, а что вы не говорите?», — вспоминает Ксения. — Я общалась с родственниками, они сказали, что с родителями было трудно остаться наедине, поговорить, что-то спросить — тут же была Наташа, которая все слушала.

По словам женщины, со временем Полина Семеновна перестала доверять другим родственникам. В телефонном разговоре с Ксенией она говорила, что деньги у нее, и Наталья их передаст, когда дочь вернется. Наследница подозревает, что сиделка намеренно настраивала свою подопечную против семьи.

Взыскать долг пытаются судебные приставы

Взыскать долг пытаются судебные приставы

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Зимой 2022 года Полина Семеновна скончалась, но Ксения не могла сразу приехать в Барабинск. Когда такая возможность появилась, она прилетела в Новосибирск, встретилась с родственницей, которая отдала ей ключи от квартиры родителей. В первую очередь она решила посетить кладбище, а уже потом — квартиру. Вместе с ней были ее дядя и тетя.

— Мы подъехали к дому Натальи, она вышла и спросила: «А ты что хотела?», хотя раньше со мной на «ты» не разговаривала. Мой дядя сказал, что нужны ключи и деньги. В ответ она сказала, что никаких денег нет, а ключи у соцработника. Мы поехали в соцзащиту, оказалось, что там были ключи в конверте, нам их отдали. Мы с ними приехали к Наталье, она вышла, мы позвали ее в квартиру с нами, но та сказала, что не может. Тогда мой дядя пригрозил, что мы обратимся в полицию. После этого она села в машину.

На месте Наталья сказала, что отдаст деньги. В присутствии Ксении и ее родственников, со слов пострадавшей, искала деньги где-то за стенкой, и в какой-то момент закричала: «Ой, украли! Деньги украли». Ксения сказала, что тогда вызовет полицию. На это бывшая сиделка ответила, что, возможно, знает, где деньги. Ушла на кухню и вернулась с конвертом.

— Мы с дядей и тетей договорились, что эти деньги не берем в руки. Я сказала достать купюры и пересчитать. Она этого не хотела делать. Начала вынимать деньги и считать. Получилось больше трехсот тысяч. Спросили, где остальные, на что она ответила, что это последние. Мы думали, что это настоящие деньги — они были очень красивые, блестящие. А дядя и тетя сидели подальше, поэтому не разглядели, — объяснила женищина.

Когда у Натальи спросили, куда из квартиры пропали золотые кольца и стиральная машина, та ответила, что не знает. Тогда ей снова пригрозили полицией.

— Она выбежала и так бежала по крутой лестнице с третьего этажа — ее было не догнать. Я пыталась, у меня не получилось. Я тоже хорошо бегаю, но ее догнать не было шансов, — говорит Ксения.

«Прикольное наследство»

Подробности уголовного дела опубликованы на сайте Барабинского районного суда. Материалы дела подтверждают рассказ Ксении: Наталья ухаживала за пенсионерами до февраля 2022, а их дочь регулярно звонила из Германии и справлялась об их самочувствии.

В феврале 2022 года Полина Семеновна сказала дочери в телефонном разговоре, что у нее есть крупная сумма денег, которые она собирается передать через Наталью, когда Ксения приедет в Россию. Деньги Полина Семеновна хранила под подушкой, и использовала для оплаты услуг Натальи, социального работника, а также на покупку продуктов, лекарств и прочие расходы.

С этих же средств с разрешения Ксении Наталья оплатила похороны Полины Семеновны — потребовалось около 155 тысяч рублей. Согласно материалам дела, сиделка поговорила с дочерью умершей и поняла, что та в ближайшее время не приедет в Россию.

3 марта 2022 года Наталья пришла в квартиру покойных и решила проверить деньги, которые к тому моменту хранились в шифоньере. Она достала их и пересчитала — всего в конверте и мешочке лежали 620 тысяч рублей купюрами по 1 и 5 тысяч. Женщина понимала, что наследница приедет не скоро, и решилась на кражу.

— Деньги взяла и положила в сумку, после чего ушла. Сначала говорила, что потратила деньги на свою операцию, но это ложь, деньги потратила на свои нужды, обшила дом, провела газ в дом своего сожителя, остальные деньги потратила на свои личные нужды, — говорится на сайте суда.

Барабинск находится на расстоянии около 300 километров от Новосибирска

Барабинск находится на расстоянии около 300 километров от Новосибирска

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В конце августа 2022 года Ксения перестала отвечать на сообщения Натальи, и сиделка решила, что наследница приехала в Россию и может потребовать деньги. Тогда она купила в магазине купюры «Банка приколов» на 395 тысяч рублей, вернулась в квартиру и положила в кухонный шкаф.

30 августа Ксения приехала в Барабинск, и в квартире ее родителей Наталья передала ей конверт. В материалах дела также указано, что наследница не поняла, что деньги не настоящие.

— При пересчете купюры подозрения у нее не вызвали, видела, что на всех купюрах написана цифра 5000, в текст, который был написан на купюрах, не вчитывалась. Поскольку длительное время, а именно с 1991 года, проживает за границей, не знает, как выглядят сейчас настоящие российские деньги, — отметил суд.

Через несколько дней Ксения пошла оплатить услуги ЖКХ в квартире родителей и взяла с собой четыре купюры, которые дала ей Наталья. Кассир не приняла их и объяснила, что деньги не настоящие. Наследница не поверила, вернулась домой и сравнила купюры с остальными. Увидев надписи «5000 Дублей» и «Билет Банка Приколов», она поняла, что деньги не настоящие, и обратилась в полицию.

В квартире нашлись чеки о снятии средств на общую сумму в 873 422 рубля. В итоге сумма ущерба составила 620 тысяч рублей — с учетом трат Натальи на похороны Полины Семеновны.

— В том, что обманула и передала ей купюры «банка приколов», раскаивается, а также раскаивается в краже 620 тысяч рублей, которую совершила ранее из квартиры. Вину в совершении кражи признает полностью. Ущерб возместить не может, так как у нее нет денег и имущества, на которое может быть наложен арест, — указано в материалах суда.

13 марта 2023 года Наталью признали виновной в краже в крупном размере (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ) и приговорили к условному лишению свободы на 1 год с испытательным сроком в 1 год. Украденную сумму с нее решили взыскать в счет возмещения ущерба, отмечено в приговоре.

Согласно информации на сайте ГУ ФССП, в отношении Натальи открыто исполнительное производство о взыскании 620 тысяч рублей. Корреспондент НГС связалась с сестрой Натальи, Ольгой, чтобы узнать ее версию произошедшего. По словам женщины, Наталья сменила телефон и сейчас находится в Барабинске, связаться с ней не получится.

— Я жила по соседству, знаю ее (Ксению. — Прим. ред.) с детства. Я их (родителей) вытащила из грязи, в квартиру привезли, отмыли. А про деньги я даже ничего не знала, — сказала Ольга. — Она про Наталью говорила в полиции. Я писала, спрашивала, почему она ко мне не пришла, не поговорила. Сказала ей: «Наверное, стыдно было мне в глаза посмотреть. Мы твоего отца с улицы волоком таскали, заносили в дом». У него приступ когда был, падал, а жена его ко мне стучалась в окно или звонила. Он шесть суток на полу лежал.

Руки опускать не нужно

Адвокат Денис Садовский объяснил, что сейчас Ксения может передать исполнительный лист в службу судебных приставов, чтобы они занялись поиском имущества должницы.

— Если женщина, например, работает, то могут удерживать средства из заработка. А если источника имущества и дохода нет, то это, к сожалению, становится проблемой взыскателя. Рано или поздно исполнительное производство может закончиться в связи с невозможностью исполнения. Кончено, должницу могут периодически вызывать, — сказал адвокат.

Иногда приставам удается доказать, что у должника есть имущество, от которого тот хочет избавиться. Например, если человек, имея долги, пытается продать дом, то пристав может обратиться в суд, чтобы сделку расторгли.

Исполнительное производство может растянуться на несколько лет. Можно ли что-то взыскать с человека, обычно становится понятно в первые месяцы разбирательства. Для этого приставы отправляют запросы в банк и пенсионный фонд.

Если человек украл деньги и потратил их на покупку имущества для кого-то другого, то третье лицо привлечь к ответственности нельзя.

Взыскание долга может затянуться на несколько лет

Взыскание долга может затянуться на несколько лет

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Юрист Захар Глушков из МФЦ «Алмаз» объяснил, что если должник долго не возвращает деньги, против него могут возбудить уголовное дело.

— Если должник «профессиональный», и с него нечего взять, то есть такой административный режим: привлекать по статье 17.15 КоАП за неисполнение должником содержащихся в исполненном документе требований. Если будет два административных наказания, то добиваться производства по статье 315-й УК РФ о злостном уклонении, — объяснил он.

Стоит учесть, что если у должника есть и другие долги, то заявитель может быть не первым в списке тех, в чью пользу будут взыскивать деньги. В случае, если у должника нет никакого имущества, то взыскать что-либо будет крайне сложно.

— Здесь совсем руки опускать не нужно, закон всегда стоит на стороне лица, которое добросовестно относится к этой жизни и к исполнению норм закона. Но с этим нужно будет поработать. А касательно личности, здесь большую роль играют именно личные характеристики должника — это его имущественное положение, это отношение к обязательствам, потому что бывают люди очень оппозиционно настроены: ничего не боятся, «никому ничего не должны». Тогда могут применяться только меры принудительного характера: тюрьма, штрафы, исполнительные работы, — добавил Захар Глушков.

Ранее НГС поговорил с тремя сибирячками, которые влезли в крупные долги в микрокредитных организациях. У одной из них желание купить ноутбук обернулось тринадцатью займами и как героине пришлось продать квартиру и переехать в частный дом с огородом, чтобы погасить долги.

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