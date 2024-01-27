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Наворовал на 400 тысяч: карманник вытаскивал телефоны из курток в автобусах — подозреваемого поймали

Подозреваемый продавал телефоны

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Подозреваемый попал на камеры в автобусе

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В Новосибирске задержали подозреваемого в карманных кражах в автобусах. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирску.

— Злоумышленник похищал мобильные телефоны из карманов верхней одежды на остановках общественного транспорта, когда граждане заходили в транспорт либо находились в салоне, и скрывался, — рассказали в пресс-службе полиции.

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Видео: ГУ МВД России по Новосибирской области

Общая сумма ущерба составила больше 400 тысяч рублей. Полиция подозревает 46-летнего мужчину. По версии следствия, краденое он продавал и тратил на свои нужды. По фактам краж заведены уголовные дела.

В Хабаровском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Мужчину обвинили в краже драгоценных металлов с золотодобывающего предприятия.

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