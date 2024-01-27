Наворовал на 400 тысяч: карманник вытаскивал телефоны из курток в автобусах — подозреваемого поймали

В Новосибирске задержали подозреваемого в карманных кражах в автобусах. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирску.
— Злоумышленник похищал мобильные телефоны из карманов верхней одежды на остановках общественного транспорта, когда граждане заходили в транспорт либо находились в салоне, и скрывался, — рассказали в пресс-службе полиции.
Общая сумма ущерба составила больше 400 тысяч рублей. Полиция подозревает 46-летнего мужчину. По версии следствия, краденое он продавал и тратил на свои нужды. По фактам краж заведены уголовные дела.
В Хабаровском крае утвердили обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Новосибирска. Мужчину обвинили в краже драгоценных металлов с золотодобывающего предприятия.