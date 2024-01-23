Срок в колонии получил 19-летний новосибирец за серию мошенничеств — в какой схеме он участвовал

В Красноярском крае суд вынес приговор 19-летнему жителю Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону, его обвинили в совершении серии мошенничеств.
Приговор вынес Ачинский городской суд. По версии следствия, сибиряк был «курьером», который похитил сбережения пожилых людей.
— Весной прошлого года за несколько часов три ачинские пенсионерки в возрасте старше 80 лет стали жертвами циничного обмана. Общий материальный ущерб составил 540 тысяч рублей, — сказано в сообщении.
По данным ведомства, неизвестные звонили пожилым людям и представлялись их родственниками, а затем просили о помощи.
— Лжеродственницы сообщали, что стали виновницами ДТП и для «решения вопроса» необходимо внести денежные средства, — уточнили в сообщении. — Пенсионерки, руководствуясь родственными чувствами и желанием помочь, соглашались на данные предложения и спустя некоторое время отдавали по 200 тысяч рублей приехавшему «курьеру».
Указано, что обвиняемый переводил полученные деньги на счет «работодателям», а себе оставлял 10% от суммы. Сибиряка задержали на вокзале сотрудники уголовного розыска.
— <…> что помогло предотвратить очередную серию мошенничеств, но уже на территории Шарыпово, так как «курьер» приобрел туда билеты для работы по той же схеме, что и в Ачинске, — заявили в ведомстве.
Уголовное дело возбудили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину, совершенное организованной группой), речь идет о трех эпизодах преступления.
В результате суд вынес обвинительный вердикт в отношении новосибирца и назначил ему наказание в виде 3 лет и 7 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
— Боле того, судья удовлетворил заявленные гражданские иски потерпевших на общую сумму 485 тысяч рублей, — сказано в сообщении.
В конце декабря стало известно, что 17-летний подросток из Новосибирской области попал под уголовное дело. Его заподозрили в интернет-мошенничестве.