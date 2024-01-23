Срок в колонии получил 19-летний новосибирец за серию мошенничеств — в какой схеме он участвовал

— Боле того, судья удовлетворил заявленные гражданские иски потерпевших на общую сумму 485 тысяч рублей, — сказано в сообщении.



В конце декабря стало известно, что 17-летний подросток из Новосибирской области попал под уголовное дело. Его заподозрили в интернет-мошенничестве.