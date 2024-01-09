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В Новосибирской области задержали 9 человек, объявленных в федеральный розыск

Начальник областной полиции рассказал, какие преступления совершили с начала года

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Начальник ГУ МВД Новосибирской области назвал статистику по преступлениям с начала 2024 года

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С 31 декабря 2023 года по 6 января 2024-го в Новосибирской области задержали 9 человек, которые находились в федеральном розыске. Такими цифрами поделился начальник ГУ МВД Новосибирской области Андрей Кульков. Это произошло на оперативном совещании при губернаторе Андрее Травникове.

По словам Кулькова, всего с начала нового года в регионе было зарегистрировано 300 преступлений. Это на 14 меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При том, что, к примеру, количество убийств увеличилось с 7 до 8.

— 16 умышленных причинений тяжкого вреда. По бытовым преступлениям +11 к прошлому году. Также выросло количество преступлений с использованием информационных технологий, — всего 66 (это на 19 больше, чем в 2023-м). А вот краж стало на 28 меньше — всего их было зарегистрировано 145, — добавил начальник ГУ МВД.

Кульков отчитался, что 161 преступление уже было раскрыто. Этот показатель на 40 больше, чем в 2023 году.

Кроме того, говорит он, с 31 декабря по 8 января было пресечено 293 административных правонарушения. Часть из них — за употребление алкоголя в запрещенных местах.

Ранее НГС составил карту криминальных мест Новосибирска, где отметились городские банды.

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