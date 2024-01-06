freedom
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 3/10
usd 89.69
eur 99.19
СрочноЗрительница разбила голову в новосибирском театре
Все новости
Все новости

«Ссора из-за знакомой»: двое новосибирцев устроили конфликт на Первомайке — один из них попал в больницу

Возбуждено уголовное дело

517

Инцидент произошел в Первомайском районе

Поделиться

Житель Новосибирска попал в больницу после конфликта с мужчиной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, между ними произошла ссора из-за общей знакомой.

Инцидент произошел в Первомайском районе. По информации ведомства, мужчину доставила в медучреждение бригада «скорой помощи» 3 января, у него диагностировали многочисленные травмы.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в происшествии, им оказался 43-летний знакомый мужчины.

— Установлено, что между мужчинами произошла ссора из-за общей знакомой, в результате чего, фигурант причинил телесные повреждения потерпевшему, — сообщили в ведомстве.

В результате специалисты возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В отношении задержанного сибиряка решается вопрос об избрании меры пресечения.

В декабре прошлого года в соцсетях опубликовали видео драки, которая якобы произошла в Новосибирске. Мужчины устроили потасовку на железнодорожных путях.

По теме

КонфликтПервомайский районПолицияУголовное делоМВДСсораТравмы
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter