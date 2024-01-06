«Ссора из-за знакомой»: двое новосибирцев устроили конфликт на Первомайке — один из них попал в больницу

Житель Новосибирска попал в больницу после конфликта с мужчиной. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, между ними произошла ссора из-за общей знакомой.
Инцидент произошел в Первомайском районе. По информации ведомства, мужчину доставила в медучреждение бригада «скорой помощи» 3 января, у него диагностировали многочисленные травмы.
Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого в происшествии, им оказался 43-летний знакомый мужчины.
— Установлено, что между мужчинами произошла ссора из-за общей знакомой, в результате чего, фигурант причинил телесные повреждения потерпевшему, — сообщили в ведомстве.
В результате специалисты возбудили уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ). В отношении задержанного сибиряка решается вопрос об избрании меры пресечения.
В декабре прошлого года в соцсетях опубликовали видео драки, которая якобы произошла в Новосибирске. Мужчины устроили потасовку на железнодорожных путях.