«Ударил молотком»: сибирячка с сообщником напала на мужчину, который хотел купить у нее машину за 100 тысяч

В результате на объявление о поиске покупателя откликнулся житель Новосибирской области. Сибирячка договорилась с новосибирцем встретиться для продажи машины, но при этом автомобиль был уже продан другому человеку.



— Поздно вечером 28 сентября, находясь на безлюдном участке местности на территории Индустриального района Барнаула, обвиняемая препроводила потерпевшего будто бы для демонстрации автомобиля, где ее сообщник напал на мужчину и несколько раз ударил его молотком в область головы, — уточнили в ведомстве.

