«Ударил молотком»: сибирячка с сообщником напала на мужчину, который хотел купить у нее машину за 100 тысяч

В Алтайском крае завершили расследования дела в отношении местного жителя и его знакомой. Их обвинили в разбойном нападении и лишении жителя Новосибирской области, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.
Инцидент произошел в сентябре 2023 года. По данным следствия, 29-летняя сибирячка захотела продать свою машину и разместила объявление на одном из сайтов в Интернете. Она договорилась со своим 19-летним знакомым напасть на потенциального покупателя автомобиля.
В результате на объявление о поиске покупателя откликнулся житель Новосибирской области. Сибирячка договорилась с новосибирцем встретиться для продажи машины, но при этом автомобиль был уже продан другому человеку.
— Поздно вечером 28 сентября, находясь на безлюдном участке местности на территории Индустриального района Барнаула, обвиняемая препроводила потерпевшего будто бы для демонстрации автомобиля, где ее сообщник напал на мужчину и несколько раз ударил его молотком в область головы, — уточнили в ведомстве.
После того, как новосибирец перестал сопротивляться, молодой человек забрал у него мобильный телефон, сумку с документами и около 100 тысяч рублей — деньги житель Новосибирской области приготовил для покупки машины. Затем, по данным ведомства, сообщник сибирячки скрылся с места происшествия.
Новосибирца заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Мужчина скончался спустя несколько часов больнице. Вскоре силовики обнаружили недалеко от места преступления молотоки и вещи жертвы, а в квартире обвиняемой — похищенные денежные средства.
В пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю уточнили, что в зависимости от степени участия 19-летний мужчина и его знакомая обвиняются по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и п. «в» ч.4 ст.162 УК РФ (разбой).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу. В ведомстве уточнили, что у сообщника был денежный долг перед женщиной.
В январе в Новосибирске 29-летний мужчина попытался зарезать продавца автомобиля, чтобы не платить за машину. Его задержали на территории соседней области.