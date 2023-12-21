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Силовики ворвались к организаторам подпольного игрового клуба под Новосибирском — публикуем видео штурма

Заведение работало с марта по декабрь

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Силовики изъяли 14 игровых автоматов

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В Новосибирске полиция опубликовала оперативные кадры задержания подозреваемых в создании незаконного игрового клуба в Искитиме.

По данным ведомства, 9 человек с марта по декабрь 2023 года организовали нелегальный игровой клуб. Руководителем группы оказался ранее не судимый 31-летний местный житель. В казино он занимался подбором персонала, распределял обязанности и контролировал все финансовые операции.

— Фигуранты использовали меры конспирации: заведение не имело вывесок, в зале велось видеонаблюдение, там постоянно находились администраторы и охрана, — пояснили в МВД.

Силовики изъяли 14 игровых автоматов, компьютер администратора, мобильные телефоны, видеокамеры, отчетные записи, банковские карты и денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ «Незаконная организация и проведение азартных игр». Следственные действия продолжаются.

Ранее в Новосибирске подпольный зал игровых автоматов ликвидировали в жилом доме на улице Ватутина, 23. Как оказалось, это не первое казино, замеченное в этом доме.

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