Силовики ворвались к организаторам подпольного игрового клуба под Новосибирском — публикуем видео штурма

В Новосибирске полиция опубликовала оперативные кадры задержания подозреваемых в создании незаконного игрового клуба в Искитиме.
По данным ведомства, 9 человек с марта по декабрь 2023 года организовали нелегальный игровой клуб. Руководителем группы оказался ранее не судимый 31-летний местный житель. В казино он занимался подбором персонала, распределял обязанности и контролировал все финансовые операции.
— Фигуранты использовали меры конспирации: заведение не имело вывесок, в зале велось видеонаблюдение, там постоянно находились администраторы и охрана, — пояснили в МВД.
Силовики изъяли 14 игровых автоматов, компьютер администратора, мобильные телефоны, видеокамеры, отчетные записи, банковские карты и денежные средства в сумме более 2 миллионов рублей.
Следователи возбудили уголовное дело по
Ранее в Новосибирске подпольный зал игровых автоматов ликвидировали в жилом доме на улице Ватутина, 23. Как оказалось, это не первое казино, замеченное в этом доме.