«Бабушка, у тебя есть гробовые?»: юная сибирячка похитила у 99-летней долгожительницы полмиллиона рублей и золото

У пенсионерки действительно была отложена крупная сумма денег — 510 тысяч рублей, и поверив обманщикам, она впустила в дом курьера аферистов — 19-летнюю (в тот момент) уроженку Новосибирска Юлию Полыгалову. Потерпевшая была уверена, что помогает внучке женщины, и деньги нужны на срочную операцию пострадавшего в аварии. Пенсионерка попросила сибирячку саму достать деньги, которые хранились слишком высоко, чтобы 99-летняя бабушка могла их достать без посторонней помощи.

Девушка не только забрала у бабушки все накопления, но и украла хранившиеся рядом золотые украшения — на общую сумму 83 тысячи рублей. Потерпевшая это заметила, но, по информации полицейских, постеснялась спросить, зачем гостье ее золото.