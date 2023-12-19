«Бабушка, у тебя есть гробовые?»: юная сибирячка похитила у 99-летней долгожительницы полмиллиона рублей и золото

Московский районный суд города Чебоксары признал 20-летнюю уроженку Новосибирска Юлию Полыгалову виновной в серии телефонных мошенничеств. Текст приговора был опубликован на официальном сайте суда.
Как установил суд, девушка в составе целой группировки аферистов обманывала доверчивых пожилых людей, используя проверенную временем схему. Мошенники звонили пенсионерам, представлялись им совершившими ДТП родственниками и просили помочь деньгами, при этом устраивали для жертв настоящие спектакли.
— Позвонил мне какой-то мужчина по телефону, и сказал: ваша внучка попала в аварию, нужно срочно деньги. А потом якобы эта внучка говорит: «бабушка, у тебя есть гробовые»? — рассказала полицейским одна из потерпевших по уголовному делу, 99-летняя пенсионерка из Чебоксар. — Я говорю: «есть». — «А где они лежат»? [...] Я завтра возьму кредит, тебе отдам.
У пенсионерки действительно была отложена крупная сумма денег — 510 тысяч рублей, и поверив обманщикам, она впустила в дом курьера аферистов — 19-летнюю (в тот момент) уроженку Новосибирска Юлию Полыгалову. Потерпевшая была уверена, что помогает внучке женщины, и деньги нужны на срочную операцию пострадавшего в аварии. Пенсионерка попросила сибирячку саму достать деньги, которые хранились слишком высоко, чтобы 99-летняя бабушка могла их достать без посторонней помощи.
Девушка не только забрала у бабушки все накопления, но и украла хранившиеся рядом золотые украшения — на общую сумму 83 тысячи рублей. Потерпевшая это заметила, но, по информации полицейских, постеснялась спросить, зачем гостье ее золото.
В полицию обратилась настоящая внучка потерпевшей — она рассказала 99-летней пенсионерке о том, что авария была вымышленной, и вскоре Полыгалову задержали на пригородном автовокзале в Чебоксарах.
— В ходе дальнейших разбирательств выяснилось, что жертвами аферистки стала ещё одна жительница Чебоксар в возрасте 91 года и четверо пенсионеров из Костромы. Общий ущерб превысил 1 миллион 245 тысяч рублей, — рассказали в конце марта 2023 года в Чебоксарской полиции.
Полыгалову арестовали на время следствия, она во всем призналась. Как следует из приведенных в тексте приговора показаний девушки, она устроилась подработать курьером, между ее трудоустройством и задержанием прошел всего месяц.
— В конце января 2023 года она решила найти подработку и в социальной сети, нашла ссылку на переход в мессенджер, где предлагалась подработка курьером для доставки вещей и денежных средств на территории России. Далее, она вступила в диалог с куратором, который представился как Иван, и отправила ему фото и видео со своим паспортом. Ее работа заключалась в том, чтобы приезжать на конкретный адрес, и забирать денежные средства, которые в последующем переводить на указанные ей реквизиты, при этом себе она должна была оставить 5 % от суммы, — указано в приговоре.
За месяц Полыгалова заработала 91 тысячу рублей, также она оставила себе украшения последней потерпевшей, но воспользоваться ими не успела.
Суд учел, что сибирячка признала вину, раскаялась и охотно давала показания о своих подельниках, которые остались на свободе, и 28 августа 2023 года приговорил курьершу телефонных мошенников к двум годам колонии общего режима. 15 ноября это решение вступило в законную силу, и недавно было опубликовано на сайте суда.
Материалы в отношении остальных членов группы следователи выделили в отдельное производство: их полицейские найти не смогли.
Ранее НГС писал о том, как мнимые сотрудники МТС, ФСБ и Центробанка довели сибирячку до истерики и заставили ее влезть в кредит на 4 миллиона рублей.