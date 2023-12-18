Новосибирские авиапассажиры пытались незаконно провезти за границу почти 17 миллионов рублей

С начала года новосибирские авиапассажиры пытались незаконно вывезти за границу около 17 миллионов рублей. Всего с января в аэропорту Толмачево было выявлено 72 случая незаконного перемещения денежных средств. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.
— Общая сумма наличных, которую авиапассажиры пытались вывезти из Новосибирска в страны ближнего и дальнего зарубежья сверх установленной нормы без декларирования, составила более 16,7 млн рублей, — пояснили в управлении.
Так в декабре 43-летний мужчина пытался незаконный вывоз из Новосибирска в Узбекистан более 3 300 долларов.
— Он заявил об отсутствии товаров и валюты, подлежащих таможенному декларированию. При этом при себе у мужчины оказались купюры в американской валюте, тенге и рублях в эквиваленте более 13 300 долларов США или 1,2 млн рублей, — рассказали таможенники.
Так как сумма переводимых без декларации денежных средств превышала 10 тысяч долларов, сумму которая превышала норму изъяли. На пассажира возбудили дело об административном правонарушении по ст. 16.4 КоАП РФ Недекларирование физическими лицами наличных денежных средств».
Ранее 37 ювелирных украшений конфисковали новосибирские таможенники и передали в Гохран России. Общая стоимость изделий — 159 тысяч рублей.