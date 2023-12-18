Новосибирские авиапассажиры пытались незаконно провезти за границу почти 17 миллионов рублей

С начала года новосибирские авиапассажиры пытались незаконно вывезти за границу около 17 миллионов рублей. Всего с января в аэропорту Толмачево было выявлено 72 случая незаконного перемещения денежных средств. Об этом сообщили в Сибирском таможенном управлении.

