Сибирскому предпринимателю Анатолию Быкову вынесли новый приговор. Его срок увеличился до 20 лет

Бывший депутат законодательного собрания Красноярского края и бывший председатель совета директоров КрАЗа Анатолий Быков признан виновным в организации убийства криминального авторитета Владимира Филиппова. Такое решение 11 декабря вынес Кировский районный суд Красноярска. Быкова приговорили к 12 годам колонии строгого режима. Кроме того, он должен выплатить потерпевшей стороне
В общей сложности, с учетом ранее вынесенных приговоров, срок осужденного увеличился до 20 лет, передают наши коллеги из NGS24.RU.
Продолжение: за что конкретно Анатолию Быкову увеличили срок до 20 лет. И кто такой Владимир Филиппов.
Вину Анатолий Быков не признал. Ранее в своем последнем слове он дал понять, что считает дела в отношении него сфабрикованными и политически мотивированными.
— Я подожду, когда все-таки придут люди, которые скажут: «Хватит! Давайте разбираться». И мы будем на этом наставить, чтобы в Красноярск приехала спецкомиссия и разбиралась именно в моих делах. Мы будем требовать. Вплоть до ООН будем писать. Пусть все видят, какое у нас правосудие в Красноярском крае, — говорил он.
Предыдущий приговор Быкову вынесли 12 мая 2023 года — его признали виновным в подстрекательстве к покушению на убийство предпринимателя Андрея Неколова. А 7 сентября 2021 года Быков был осужден за организацию убийства членов своей же группировки Кирилла Войтенко и Александра Наумова.