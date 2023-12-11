Сибирскому предпринимателю Анатолию Быкову вынесли новый приговор. Его срок увеличился до 20 лет

Вину Анатолий Быков не признал. Ранее в своем последнем слове он дал понять, что считает дела в отношении него сфабрикованными и политически мотивированными.



— Я подожду, когда все-таки придут люди, которые скажут: «Хватит! Давайте разбираться». И мы будем на этом наставить, чтобы в Красноярск приехала спецкомиссия и разбиралась именно в моих делах. Мы будем требовать. Вплоть до ООН будем писать. Пусть все видят, какое у нас правосудие в Красноярском крае, — говорил он.

