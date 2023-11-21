Бабушка предупреждала: сибирячка объяснила, почему положила дочь спать рядом с мужем — девочка задохнулась

В Омской области мать одномесячной девочки, которую отец случайно задушил во сне, рассказала, почему положила ее спать с мужем.
Ночью 18 ноября в частном доме на станции Стрела в Таврическом районе. Пред сном женщина переложила дочь в кровать, где спал пьяный 27-летний отец ребенка. По предварительным данным, ребенок умер от удушья — отец положил дочери руку на шею.
Как сообщили NGS55.RU в региональном Следственном комитете, на допросе 23-летняя омичка рассказала, что клала дочь в кровать с собой и мужем с самого рождения — так было удобно. Бабушка ребенка неоднократно предупреждала молодую женщину, что это опасно. Также в ведомстве добавили, что мать девочки на момент происшествия была трезвой, а семья никогда не состояла на учете.
Отметим, что семья воспитывает еще двоих дочерей — 3 и 5 лет. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.