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Бабушка предупреждала: сибирячка объяснила, почему положила дочь спать рядом с мужем — девочка задохнулась

Девочке был всего один месяц

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По предварительным данным, отец во сне положил руку на шею дочери

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В Омской области мать одномесячной девочки, которую отец случайно задушил во сне, рассказала, почему положила ее спать с мужем.

Ночью 18 ноября в частном доме на станции Стрела в Таврическом районе. Пред сном женщина переложила дочь в кровать, где спал пьяный 27-летний отец ребенка. По предварительным данным, ребенок умер от удушья — отец положил дочери руку на шею.

Как сообщили NGS55.RU в региональном Следственном комитете, на допросе 23-летняя омичка рассказала, что клала дочь в кровать с собой и мужем с самого рождения — так было удобно. Бабушка ребенка неоднократно предупреждала молодую женщину, что это опасно. Также в ведомстве добавили, что мать девочки на момент происшествия была трезвой, а семья никогда не состояла на учете.

Отметим, что семья воспитывает еще двоих дочерей — 3 и 5 лет. Следователи возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Ночью ребенка перекладывали в постель родителей

Ночью ребенка перекладывали в постель родителей

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