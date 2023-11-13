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СрочноПодозреваемых в мошенничестве заключили под стражу
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Жителей Новосибирска заключили под стражу по делу о мошенничестве — какую схему они использовали

Меру пресечения избрали 11 ноября

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Инцидент произошел 7 ноября

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В Новосибирской области суд избрал меру пресечения жителям Новосибирска. Их заподозрили в мошенничестве, сообщили в пресс-службе Сузунского районного суда.

По данным следствия, инцидент произошел 7 ноября. Подозреваемые позвонили на телефон женщине и путем обмана убедили ее передать 210 тысяч рублей неустановленному лицу. Они сообщили о ДТП, которое совершила родственница сибирячки.

В этот же день новосибирцы решили позвонить другой женщине.

— <…> путем обмана о совершении ДТП родственницей последней, убедили её передать неустановленному лицу денежные средства в сумме 265 000 рублей, — указали в суде.

Новосибирцев подозревают в совершении преступления по ч.2 ст.159, ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). 11 ноября суд избрал меру пресечения в отношении сибиряков в виде заключения под стражу на 1 месяц в 29 дней, то есть до 9 января 2024 года. В сообщении не уточняется число подозреваемых.

— Подозреваемые возражали против избрания им вышеуказанной меры пресечения.

Постановление Сузунского районного суда Новосибирской области от 11.11.2023 года не вступило в законную силу, — сообщили в суде.

В начале ноября в Новосибирске суд вынес приговор одному из фигурантов уголовного дела группы юристов, которая работала на Гоголя. Его признали виновным в 90 случаях мошенничества.

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