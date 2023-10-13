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У новосибирца отняли Land Rover: его машину нашли в соседнем дворе

Мужчина должен был полмиллиона

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Приставы увезли автомобиль

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У жителя Новосибирска отняли Land Rover Range Rover. Мужчина задолжал полмиллиона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

— Мужчина длительное время игнорировал неоднократные требования судебных приставов оплатить долги. В ходе работы по исполнительному производству судебные приставы выехали в поселок Краснообск, по месту жительства должника. В одном из соседних дворов был обнаружен автомобиль должника. Сотрудники в присутствии понятых составили акт и арестовали автомобиль, — говорится в сообщении.

Как сообщили приставы, после изъятия автомобиля, житель Краснообска через несколько дней погасил долг в 530 тысяч рублей.

Недавно жителя Чулыма Новосибирской области оштрафовали за незаконную охоту. Он выплатил деньги только после того, как на имущество наложили аресты.

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МашинаДолгRange RoverКраснообск
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