У новосибирца отняли Land Rover: его машину нашли в соседнем дворе

У жителя Новосибирска отняли Land Rover Range Rover. Мужчина задолжал полмиллиона. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.
— Мужчина длительное время игнорировал неоднократные требования судебных приставов оплатить долги. В ходе работы по исполнительному производству судебные приставы выехали в поселок Краснообск, по месту жительства должника. В одном из соседних дворов был обнаружен автомобиль должника. Сотрудники в присутствии понятых составили акт и арестовали автомобиль, — говорится в сообщении.
Как сообщили приставы, после изъятия автомобиля, житель Краснообска через несколько дней погасил долг в 530 тысяч рублей.
Недавно жителя Чулыма Новосибирской области оштрафовали за незаконную охоту. Он выплатил деньги только после того, как на имущество наложили аресты.