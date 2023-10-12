Сибиряка заставили заплатить полмиллиона рублей — ему пригрозили запретом на вождение

Житель города Чулыма Новосибирской области оштрафовали по статье за незаконную охоту (ч.1 ст 258 УК РФ). Он выплатил деньги только после того, как на имущество наложили аресты и предупредили о том, что могут запретить водить автомобиль.
Сибиряк зимой 2020 года охотился на снегоходе. Он добыл трех сибирских косуль. Браконьер нанес ущерб государственному охотничьему фонду. Мужчину привлекли к уголовной ответственности: оштрафовали и изъяли оружие. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области, добровольно мужчина штраф не выплачивал.
— Судебный пристав-исполнитель наложил аресты на счета и имущество должника, а также предупредил его об ограничении в ближайшем времени в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, — сообщили в ГУФССП по региону.
После принятых мер сибиряк возместил ущерб.
В начале октября приставы отобрали у сотрудницы бердской больницы автомобиль Hyundai Creta. Она задолжала 2,5 миллиона рублей.