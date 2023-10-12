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Сибиряка заставили заплатить полмиллиона рублей — ему пригрозили запретом на вождение

Мужчина получил штраф по уголовной статье

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Приставы смогли взыскать деньги только после ареста имущества

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Житель города Чулыма Новосибирской области оштрафовали по статье за незаконную охоту (ч.1 ст 258 УК РФ). Он выплатил деньги только после того, как на имущество наложили аресты и предупредили о том, что могут запретить водить автомобиль.

Сибиряк зимой 2020 года охотился на снегоходе. Он добыл трех сибирских косуль. Браконьер нанес ущерб государственному охотничьему фонду. Мужчину привлекли к уголовной ответственности: оштрафовали и изъяли оружие. Как рассказали в пресс-службе ГУФССП по Новосибирской области, добровольно мужчина штраф не выплачивал.

— Судебный пристав-исполнитель наложил аресты на счета и имущество должника, а также предупредил его об ограничении в ближайшем времени в пользовании специальным правом в виде права управления транспортным средством, — сообщили в ГУФССП по региону.

После принятых мер сибиряк возместил ущерб.

В начале октября приставы отобрали у сотрудницы бердской больницы автомобиль Hyundai Creta. Она задолжала 2,5 миллиона рублей.

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