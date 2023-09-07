Новосибирца приговорили за сообщение о ложном взрыве — как его наказали

Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным 34-летнего местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
Инцидент произошел 17 ноября около 06:00.
— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сообщил оператору «Службы 112» ложные сведения о готовящемся взрыве, — пояснили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.
На место выехали полицейские, проверили территорию и не нашли подтверждение словам звонившего. Суд назначил виновному наказание на 1 год ограничения свободы с установкой ряда ограничений и запретов. Приговор в законную силу не вступил.
В августе другого сибиряка отправили под суд за сообщение о минировании квартиры, угрозы соседке и стрельбу по полицейским.