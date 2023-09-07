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Тема дняСибиряк погиб на железной дороге
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Новосибирца приговорили за сообщение о ложном взрыве — как его наказали

Фигурант заранее знал об отсутствии опасного устройства

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Мужчине установили ряд запретов и ограничений на один год

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Железнодорожный районный суд Новосибирска признал виновным 34-летнего местного жителя в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве. Об этом рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 17 ноября около 06:00.

— Мужчина в состоянии алкогольного опьянения из хулиганских побуждений сообщил оператору «Службы 112» ложные сведения о готовящемся взрыве, — пояснили в пресс-службе Прокуратуры Новосибирской области.

На место выехали полицейские, проверили территорию и не нашли подтверждение словам звонившего. Суд назначил виновному наказание на 1 год ограничения свободы с установкой ряда ограничений и запретов. Приговор в законную силу не вступил.

В августе другого сибиряка отправили под суд за сообщение о минировании квартиры, угрозы соседке и стрельбу по полицейским.

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