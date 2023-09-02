Мошенничество и подлог: двух экс-полицейских осудили в Новосибирской области

Детали уголовных дел в отношении бывших полицейских не раскрываются. Указано, что бывшего командира ДПС Юрлавина С.В. обвинили по двум статьям уголовного кодекса России, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Его признали виновным в совершении преступлений и назначили наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Позже сумму уменьшили до 120 тысяч рублей.

