Мошенничество и подлог: двух экс-полицейских осудили в Новосибирской области

В Новосибирской области суд провозгласил приговор двум бывшим сотрудникам полиции. Материалы уголовных дел в отношении них рассмотрел Черепановский районный суд.
По информации пресс-службы Черепановского районного суда, на скамье подсудимых оказались бывший замначальника полиции по охране общественного порядка и экс-командир дорожно-патрульной службы отделения ДПС ГИБДД районного отдела МВД России Веснин Р.А. и Юрлавин С.Ю. Приговоры провозгласили в разные дни 21 и 23 августа.
Детали уголовных дел в отношении бывших полицейских не раскрываются. Указано, что бывшего командира ДПС Юрлавина С.В. обвинили по двум статьям уголовного кодекса России, в том числе в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст.285 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Его признали виновным в совершении преступлений и назначили наказание в виде штрафа в размере 160 тысяч рублей. Позже сумму уменьшили до 120 тысяч рублей.
Кроме того, Юрлавина на два года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных функций на государственной службе в правоохранительных органах России. Приговор по делу экс-полицейского в законную силу не вступил.
Бывшего заместителя начальника полиции по охране общественного порядка отдела МВД Веснина Р.А. признали виновным по трем эпизодам ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и одному — ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Ему назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 1 месяц 21 день в исправительной колонии общего режима. Наказание изменили — судом зачтено в срок лишения свободы время содержания под стражей и под домашним арестом экс-полицейского.
— В связи с истечением срока назначенного Веснину Р.А. наказания в виде лишения свободы до вступления обвинительного приговора в законную силу, отменить Веснину Р.А. меру пресечения в виде запрета определенных действий с возложением запретов указанных в постановлении от 29.12.2021, в связи с отбытием срока назначенного наказания, — указано в сообщении.
Веснина на два года лишили права занимать должности в системе правоохранительных органов РФ, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий. Приговор также не вступил в законную силу.
В 2021 году в Новосибирске суд вынес приговор двум полицейским по делу о взятках. Один из них попался на том, что среди прочего получил от торговца 84 пачки быстрорастворимой лапши.