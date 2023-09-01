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Обещал познакомить с девочкой: мужчина похитил 9-летнего мальчика на Алтае

Ребенка нашли спустя сутки в лесу

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Обвиняемый не признал вину

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Житель Алтайского края пойдет под суд за похищение 9-летнего мальчика. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд для рассмотрения.

По данным следствия, инцидент произошел днем 14 июня 2023 года в селе Дубровка Майминского района. 9-летний мальчик пошел кататься на велосипеде и встретил знакомого жителя Чемальского района. Мужчина предложил ребенку съездить на попутном транспорте в поселок Куташ Майминского района.

— Обвиняемый предложил ребенку помочь найти на берегу реки Катуни якобы потерянные денежные средства и мобильные телефоны, за что пообещал подарить ему часть денег и один телефон. Вместе с ребенком он пошел на пляж, где стали искать якобы потерянно. Не найдя ничего, мужчина предложил ребенку съездить с одно из сёл района и познакомить его с 9-летней девочкой, — сообщили в СК.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: СК по Республике Алтай

Когда мальчик согласился, они вместе на попутном транспорте уехали в поселок Куташ. Когда родители заметили пропажу сына, начались его поиски. Мальчика нашли на следующие сутки в лесу окрестностях поселка Куташ Майминского района, куда вывез его обвиняемый.

Следователи возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение несовершеннолетнего». Обвиняемого заключили под стражу, свою вину он не признал. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Новосибирской области завершили расследование дела о похищении человека. В декабре 35-летнего мужчину избили и уложили багажник, а затем увезли в деревню, где насильно удерживали в частном доме.

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