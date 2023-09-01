Обещал познакомить с девочкой: мужчина похитил 9-летнего мальчика на Алтае

Житель Алтайского края пойдет под суд за похищение 9-летнего мальчика. Следователи завершили расследование уголовного дела и направили его в суд для рассмотрения.
По данным следствия, инцидент произошел днем 14 июня 2023 года в селе Дубровка Майминского района. 9-летний мальчик пошел кататься на велосипеде и встретил знакомого жителя Чемальского района. Мужчина предложил ребенку съездить на попутном транспорте в поселок Куташ Майминского района.
— Обвиняемый предложил ребенку помочь найти на берегу реки Катуни якобы потерянные денежные средства и мобильные телефоны, за что пообещал подарить ему часть денег и один телефон. Вместе с ребенком он пошел на пляж, где стали искать якобы потерянно. Не найдя ничего, мужчина предложил ребенку съездить с одно из сёл района и познакомить его с 9-летней девочкой, — сообщили в СК.
Когда мальчик согласился, они вместе на попутном транспорте уехали в поселок Куташ. Когда родители заметили пропажу сына, начались его поиски. Мальчика нашли на следующие сутки в лесу окрестностях поселка Куташ Майминского района, куда вывез его обвиняемый.
Следователи возбудили уголовное дело по
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