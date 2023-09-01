Обещал познакомить с девочкой: мужчина похитил 9-летнего мальчика на Алтае

— Обвиняемый предложил ребенку помочь найти на берегу реки Катуни якобы потерянные денежные средства и мобильные телефоны, за что пообещал подарить ему часть денег и один телефон. Вместе с ребенком он пошел на пляж, где стали искать якобы потерянно. Не найдя ничего, мужчина предложил ребенку съездить с одно из сёл района и познакомить его с 9-летней девочкой, — сообщили в СК.