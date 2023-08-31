Воздушная гимнастка сорвалась во время выступления в барнаульском цирке — прокуратура начала проверку

Воздушная гимнастка упала во время выступления в цирке в Барнауле. Прокуратура начала проверку.
— Прокуратурой проводится проверка исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений. Проведение проверки продолжается, — пояснили в ведомстве.
Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54», инцидент произошел
Корреспондент НГС попытался связаться с представителями цирка, но на звонок журналиста никто не ответил.
Акробат сорвался во время представления в новосибирском цирке. Следственный комитет начал проверку после происшествия.