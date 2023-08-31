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Воздушная гимнастка сорвалась во время выступления в барнаульском цирке — прокуратура начала проверку

Девушку госпитализировали с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга

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Происшествие попало на видео

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Воздушная гимнастка упала во время выступления в цирке в Барнауле. Прокуратура начала проверку.

— Прокуратурой проводится проверка исполнения требований безопасности и охраны труда, предъявляемых к организации цирковых представлений. Проведение проверки продолжается, — пояснили в ведомстве.

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Видео: Mash Siberia

Как сообщает телеграм-канал «АСТ-54», инцидент произошел 31 августа в цирке «Крокус». После случившегося девушку госпитализировали с подозрением на перелом руки и сотрясение мозга.

Корреспондент НГС попытался связаться с представителями цирка, но на звонок журналиста никто не ответил.

Акробат сорвался во время представления в новосибирском цирке. Следственный комитет начал проверку после происшествия.

ЦиркУпала с высотыБарнаул
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