«8 ударов по голове»: новосибирец до смерти забил табуретом знакомого — что решил суд

В Новосибирской области суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда, сибиряк убил знакомого деревянным табуретом.
Инцидент произошел в апреле 2023 года. В сообщении указано, что во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой знакомый высказал оскорбления в адрес сибиряка. В результате мужчина схватил табурет и избил оппонента.
— <…> у Ш. внезапно возник преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего с применением предмета (деревянного табурета), используемого в качестве оружия, которым Ш. нанес потерпевшему не менее 8 ударов по голове, — уточнили в суде.
От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Сибиряка обвинили в совершении преступления по
Указано, что суд учет обстоятельства, смягчающие наказание фигуранта уголовного дела, в том числе явку с повинной, признание вины и другое. Уточняется, что подсудимый также принял меры к оказанию медпомощи потерпевшему после произошедшего. Приговор не вступил в законную силу.
В конце августа жителя Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве. По версии следователей, он на почве ревности избил жену руками и ногами по голове и туловищу.