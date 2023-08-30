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«8 ударов по голове»: новосибирец до смерти забил табуретом знакомого — что решил суд

Потерпевший скончался на месте

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Инцидент произошел в апреле 2023 года

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В Новосибирской области суд вынес приговор в отношении местного жителя по делу об убийстве. Как сообщили в пресс-службе Карасукского районного суда, сибиряк убил знакомого деревянным табуретом.

Инцидент произошел в апреле 2023 года. В сообщении указано, что во время распития спиртных напитков между мужчинами произошла ссора, в ходе которой знакомый высказал оскорбления в адрес сибиряка. В результате мужчина схватил табурет и избил оппонента.

— <…> у Ш. внезапно возник преступный умысел, направленный на убийство потерпевшего с применением предмета (деревянного табурета), используемого в качестве оружия, которым Ш. нанес потерпевшему не менее 8 ударов по голове, — уточнили в суде.

От полученных повреждений мужчина скончался на месте. Сибиряка обвинили в совершении преступления по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку). Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Указано, что суд учет обстоятельства, смягчающие наказание фигуранта уголовного дела, в том числе явку с повинной, признание вины и другое. Уточняется, что подсудимый также принял меры к оказанию медпомощи потерпевшему после произошедшего. Приговор не вступил в законную силу.

В конце августа жителя Новосибирской области задержали по подозрению в убийстве. По версии следователей, он на почве ревности избил жену руками и ногами по голове и туловищу.

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