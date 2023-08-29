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Сибирячку поймали на краже сыра с трюфелем и кокосового молока — ей пришлось заплатить 30 тысяч рублей

Ранее девушку уже ловили на кражах

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Задержанная выплатила 30 тысяч рублей

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В Новосибирске вечером 28 августа девушка пыталась украсть из магазина сыр камамбер с черным трюфелем, а также кокосовое молоко и джем. Ее задержали сотрудники охранного агентства.

Как рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», инцидент произошел в магазине в Заельцовском районе.

— Сразу 30 тысяч рублей заплатила вчера вечером молодая особа, задержанная в магазине Заельцовского района. Пойманной на краже джема, сыра, повидла и консервированного кокосового молока девушке безопасники припомнили еще девять эпизодов совершенных ранее краж и в присутствии бойцов ГБР взыскали с нее всю сумму украденного, — пояснили в АБ «Гвардия».

Судя по фото украденного товара, женщина пыталась вынести из магазина сыр камамбер с черным трюфелем

Судя по фото украденного товара, женщина пыталась вынести из магазина сыр камамбер с черным трюфелем

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Так как девушка расплатилась на месте за весь украденный товар, на место не стали вызывать сотрудников полиции.

В июле в Новосибирске вор-рецидивист попался на краже свиной шейки. Он хотел обменять мясо на наркотики.

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Заельцовский районКражаАБ ГвардияСыр
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