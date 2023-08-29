Сибирячку поймали на краже сыра с трюфелем и кокосового молока — ей пришлось заплатить 30 тысяч рублей

В Новосибирске вечером 28 августа девушка пыталась украсть из магазина сыр камамбер с черным трюфелем, а также кокосовое молоко и джем. Ее задержали сотрудники охранного агентства.
Как рассказали в пресс-службе агентства безопасности «Гвардия», инцидент произошел в магазине в Заельцовском районе.
— Сразу 30 тысяч рублей заплатила вчера вечером молодая особа, задержанная в магазине Заельцовского района. Пойманной на краже джема, сыра, повидла и консервированного кокосового молока девушке безопасники припомнили еще девять эпизодов совершенных ранее краж и в присутствии бойцов ГБР взыскали с нее всю сумму украденного, — пояснили в АБ «Гвардия».
Так как девушка расплатилась на месте за весь украденный товар, на место не стали вызывать сотрудников полиции.
В июле в Новосибирске вор-рецидивист попался на краже свиной шейки. Он хотел обменять мясо на наркотики.