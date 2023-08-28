Сибиряк попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, отталкивая бортпроводника, — что ему за это грозит

В Алтайском крае будут судить авиадебошира — он был пьян и пытался прорваться в кабину пилотов. Инцидент произошел в феврале 2023 года на борту авиакомпании «Победа» на рейсе Москва — Барнаул. Мужчина был пьян.
— Он попытался проникнуть в кабину пилотов самолета, применяя насилие к бортпроводнику, который пытался его остановить. Мужчина создал ситуацию, угрожающую безопасности полета, — отметили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
Пассажира обвинили по ч. 2 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Ему грозит до семи лет лишения свободы. Дело уже направили в суд.
Весной жительница Москвы закурила электронную сигарету во время полета на борту самолета Москва — Новосибирск. Для этого