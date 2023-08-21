Подозреваемого в серии угонов задержали на Алтае: он использовал специальные сканеры — видео

Полицейские задержали подозреваемого в серийных угонах иномарок. Считается, что мужчина действовал в двух регионах: в Алтайском крае и Новосибирской области. Для угона автомобилей он использовал специальное оборудование, сообщили в главке МВД РФ.
— Злоумышленник использовал специальные сканеры. Они позволяли перехватывать радиоимпульс электронного ключа, который отключал сигнализацию и разблокировал двери автомобилей. В ночное время похищал машины, припаркованные во дворах жилых домов в населенных пунктах Алтайского края и Новосибирской области. Затем продавал их для разбора на запчасти или перепродажи, — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Задержали мужчину за рулем чужого автомобиля. Еще одно угнанное транспортное средство оперативки нашли в частной мастерской: на авто были перебиты идентификационные номера. Две другие пропавшие иномарки (частично разобранные на запчасти) стояли в той же мастерской.
По данным МВД, на счету у подозреваемого минимум четыре угона и две неудачных попытки. У мужчины изъяли подложные договоры купли-продажи и поддельные автомобильные госномера. Фигуранта уголовного дела об угоне заключили под стражу.
— Четыре автомобиля полицейские возвратили законным владельцам, — добавили в МВД.
Ранее сотрудник автомойки в Новосибирске украл автомобиль клиента для свидания. Угонщик-романтик был найден в селе Верх-Тула. Он отказался от медосвидетельствования.