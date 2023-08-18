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Вела учет ставок: 20-летнюю девушку обвинили в организации подпольного казино в Новосибирске

Сибирячка работала администратором

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Прокуратура утвердила обвинительное заключение

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20-летняя жительница Новосибирска пойдет под суд за организацию и проведение азартных игр в подпольном казино. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по ч. 2 ст. 171 УК РФ «Организация и проведения азартных игр». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— Обвиняемая в период с мая 2022 года по 13 июля 2022 года выполняла функции администратора в незаконном игорном заведении, расположенном на улице Зыряновская, 55, — пояснили в прокуратуре.

По данным ведомства, сибирячка контролировала работу игрового зала, консультировала игроков и вела учет ставок. Во время проверки силовики изъяли игровое оборудование. Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Ленинском районе Новосибирска силовики пресекли деятельность крупного игорного заведения. Оно находилось на Ватутина, 27.

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