Вела учет ставок: 20-летнюю девушку обвинили в организации подпольного казино в Новосибирске

20-летняя жительница Новосибирска пойдет под суд за организацию и проведение азартных игр в подпольном казино. Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по
— Обвиняемая в период с мая 2022 года по
По данным ведомства, сибирячка контролировала работу игрового зала, консультировала игроков и вела учет ставок. Во время проверки силовики изъяли игровое оборудование. Уголовное дело направят в Октябрьский районный суд для рассмотрения по существу.
Ранее в Ленинском районе Новосибирска силовики пресекли деятельность крупного игорного заведения. Оно находилось на