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Прокуратура забрала больше 100 литров медовухи на ярмарке напротив ГПНТБ

На несанкционированную продажу пожаловался местный житель

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Ярмарка идет уже несколько недель

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В Новосибирске прокуратура на городской ярмарке изъяла больше 100 литров медовухи. На несанкционированную продажу алкоголя пожаловался местный житель.

Вместе с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции прокуратура Октябрьского района проверила ярмарку на площади имени Пименова. В итоге сотрудники выявили факты продажи алкоголя в нарушении норм федерального законодательства, постановления правительства Новосибирской области №303-П.

Всего было изъято 108,5 литров продукции. Её направили на экспертизу. Когда придут результаты, будут приняты меры административного характера к виновным. Организаторы ярмарки вынесено представление.

В начале лета в нескольких регионах страны в больницы стали поступать люди, отравившиеся неизвестным веществом. Оказалось, что все они употребляли напитки от бренда «Мистер Сидр», который производили в Самарской области.

АлкогольМедовухаЯрмаркаОктябрьский район
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