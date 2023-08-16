Прокуратура забрала больше 100 литров медовухи на ярмарке напротив ГПНТБ

В Новосибирске прокуратура на городской ярмарке изъяла больше 100 литров медовухи. На несанкционированную продажу алкоголя пожаловался местный житель.
Вместе с сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции прокуратура Октябрьского района проверила ярмарку на площади имени Пименова. В итоге сотрудники выявили факты продажи алкоголя в нарушении норм федерального законодательства, постановления правительства Новосибирской области №303-П.
Всего было изъято 108,5 литров продукции. Её направили на экспертизу. Когда придут результаты, будут приняты меры административного характера к виновным. Организаторы ярмарки вынесено представление.
В начале лета в нескольких регионах страны в больницы стали поступать люди, отравившиеся неизвестным веществом. Оказалось, что все они употребляли напитки от бренда «Мистер Сидр», который производили в Самарской области.