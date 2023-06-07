30 жертв «Мистера Сидра». Что нашли в составе смертельного напитка и какие симптомы были у погибших

История с массовым отравлением напитками бренда «Мистер Сидр» набирает обороты. За несколько дней количество погибших после употребления алкоголя перевалило за 30 человек. А число пострадавших приближается к сотне. Какие симптомы у них наблюдались? Что на самом деле находилось в составе сидра? И кого задержали по делу об отравлении? Все подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

