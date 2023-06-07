30 жертв «Мистера Сидра». Что нашли в составе смертельного напитка и какие симптомы были у погибших

История с массовым отравлением напитками бренда «Мистер Сидр» набирает обороты. За несколько дней количество погибших после употребления алкоголя перевалило за 30 человек. А число пострадавших приближается к сотне. Какие симптомы у них наблюдались? Что на самом деле находилось в составе сидра? И кого задержали по делу об отравлении? Все подробности смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.
Больше всего летальных исходов зафиксировали в Ульяновской области. Здесь умерли уже 20 человек. Чуть меньше смертей в Самарской области — 9. Еще о нескольких погибших сообщили власти Нижегородской области и Республики Удмуртия.
А число пострадавших от опасного сидра подбирается к сотне. Среди отравившихся контрафактным алкоголем есть несколько подростков и даже беременная женщина.
Пока что напитки бренда «Мистер Сидр» обнаружили в 12 регионах России:
- Ульяновская область;
- Самарская область;
- Пензенская область;
- Курганская область;
- Владимирская область;
- Рязанская область;
- Челябинская область;
- Республика Мордовия;
- Республика Удмуртия;
- Республика Марий Эл;
- Пермский край;
- Крым.
Опасный сидр производили на заводе в поселке Винтай в Самарской области. Линия принадлежит местному предпринимателю Айнару Гусейнову. Мужчину уже задержали и арестовали на два месяца. Ему грозит до 10 лет лишения свободы за оказание услуг ненадлежащего качества. Расследование уголовного дела поручили сотрудникам СК РФ.
Кроме Гусейнова, у следователей возникли вопросы к другим сотрудникам компании. Их также задержали.
При этом следователи и эксперты пока не могут точно назвать причину отравления людей. В образцах крови пострадавших находят разные вещества: метанол, этилбутират и этиленгликоль. Эти химические соединения используют для производства незамерзаек или тормозных жидкостей.
Адвокат бизнесмена заявил, что его подзащитный не добавлял в сидр метанол:
— Когда приехали оперативные сотрудники, все остальные работники, в том числе торговые представители, которые работают с дистрибьюторами по всей России, приехали на завод только по звонку Гусейнова. Они все предпочли отмалчиваться, испугались. Только по приказу Гусейнова они привезли свои средства связи, компьютеры, на которых были накладные. Если сейчас будет избрана самая суровая мера пресечения, я боюсь, что избежать действительно катастрофических жертв будет невозможно. Метанол он туда не добавлял. Лично он не покупал какие-то вещества, зная, что там метанол, и из этого не делался сидр. Данный спирт разошелся по всем регионам. Гусейнов к этому не имеет никакого отношения.
Первые похороны погибших от «Мистера Сидра» уже прошли в Ульяновской и Самарской областях.
Между тем поставки контрафактного алкоголя блокируют по всей стране. ГИБДД досматривает грузовики, а Роспотребнадзор убирает опасные напитки с прилавков и складов. Пока удалось изъять больше 37 тысяч литров спиртного.