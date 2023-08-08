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«Просто стояли и наблюдали»: полиция проверяет информацию о драке подростков в Новосибирске

По словам очевидцев, инцидент произошел в Ботаническом микрорайоне

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По словам очевидцев, за дракой наблюдало более 10 подростков

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В Новосибирске полиция проверяет информацию о драке подростков в Заельцовском районе. Сообщение о конфликте появилось в телеграм-канале «Новосибирск с огоньком».

— 7 августа в полицию поступило сообщение от граждан, проживающих в Заельцовском районе Новосибирска о противоправных действиях подростков в одном из дворов. По прибытии на указанный адрес сотрудники патрульно-постовой службы на месте происшествия никого не обнаружили, — пояснили в ведомстве.

Как уточнили в ведомстве, в полицию от очевидцев поступило заявление. Проводится проверка, выясняют все обстоятельства случившегося.

8 августа в телеграмм-канале появился пост, в котором говорится, что школьница избила сверстницу в Ботаническом микрорайоне.

— Больше 10 человек не попали в кадр. Большинство из них мальчики от 7 до 13 лет, девочки все старше 11–12. Просто стояли и наблюдали. Что с этим миром не так? Откуда столько злости и жестокости? Эта компания организовалась еще в начале лета. Чем дальше, тем безнаказанно они себя чувствуют, — говорится в посте.

Ранее в Новосибирске следователи возбудили уголовное дело после видео, на котором видно, как один из подростков в черной майке пинает по лицу юношу, который сидит, зажавшись, на корточках. Вокруг собралась толпа подростков.

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ИзбилиДрака подростковНовосибирск
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