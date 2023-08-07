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В Куйбышевском районе арестовали преподавателя по делу о взятках — им оказалась местный депутат

Меру пресечения избрал Куйбышевский районный суд

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Депутату избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября

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Куйбышевский районный суд отправил под стражу заведующую отделением сельскохозяйственного техникума, депутата Куйбышева Людмилу Нефедову. Как сообщили в пресс-службе суда, ее обвинили в получении взяток.

— Следователь указывает, что, являясь должностным лицом — заведующей отделением «Ветеринарии» сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», неоднократно лично получила взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей, за прохождение ими государственной итоговой аттестации без их фактического в ней участия и последующую выдачу им диплома СХТ «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «НГАУ», — указано в сообщении.

Ходатайство следователя по делу в отношении депутата суд рассмотрел 6 августа. В результате Людмиле Нефедовой была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 4 октября.

Людмилу Нефедову обвинили в совершении преступлений по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом, иностранным должностным лицом либо должностным лицом публичной международной организации взятки за незаконные действия или бездействие). Ей вменяют пять эпизодов преступления.

На сайте совета депутатов Куйбышева указано, что депутат состоит во фракции «Единая Россия». На сайте регионального отделения партии прокомментировали информацию об обвинении Людмилы Нефедовой.

— В связи с обвинением Людмилы Нефедовой в пяти эпизодах получения взяток Новосибирское региональное отделение «Единой России» сообщает, что она не является членом партии, — указано в сообщении. — В случае признания судом ее вины в совершении данного преступления она будет исключена из фракции «Единой России» и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В середине июня суд в Новосибирске вынес приговор по делу руководителя «Коченевской птицефабрики» Александра Морозова. Бывшего депутата Законодательного собрания региона признали виновным в особо крупном мошенничестве.

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