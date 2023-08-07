В Куйбышевском районе арестовали преподавателя по делу о взятках — им оказалась местный депутат

Куйбышевский районный суд отправил под стражу заведующую отделением сельскохозяйственного техникума, депутата Куйбышева Людмилу Нефедову. Как сообщили в пресс-службе суда, ее обвинили в получении взяток.
— Следователь указывает, что, являясь должностным лицом — заведующей отделением «Ветеринарии» сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», неоднократно лично получила взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей, за прохождение ими государственной итоговой аттестации без их фактического в ней участия и последующую выдачу им диплома СХТ «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «НГАУ», — указано в сообщении.
Ходатайство следователя по делу в отношении депутата суд рассмотрел
Людмилу Нефедову обвинили в совершении преступлений по
На сайте совета депутатов Куйбышева указано, что депутат состоит во фракции «Единая Россия». На сайте регионального отделения партии прокомментировали информацию об обвинении Людмилы Нефедовой.
— В связи с обвинением Людмилы Нефедовой в пяти эпизодах получения взяток Новосибирское региональное отделение «Единой России» сообщает, что она не является членом партии, — указано в сообщении. — В случае признания судом ее вины в совершении данного преступления она будет исключена из фракции «Единой России» и лишена депутатского мандата в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В середине июня суд в Новосибирске вынес приговор по делу руководителя «Коченевской птицефабрики» Александра Морозова. Бывшего депутата Законодательного собрания региона признали виновным в особо крупном мошенничестве.