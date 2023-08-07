В Куйбышевском районе арестовали преподавателя по делу о взятках — им оказалась местный депутат

— Следователь указывает, что, являясь должностным лицом — заведующей отделением «Ветеринарии» сельскохозяйственного техникума «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «Новосибирский государственный аграрный университет», неоднократно лично получила взятки в виде денег за незаконные действия в пользу взяткодателей, за прохождение ими государственной итоговой аттестации без их фактического в ней участия и последующую выдачу им диплома СХТ «Куйбышевский» ФГБОУ ВО «НГАУ», — указано в сообщении.

