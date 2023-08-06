Добычей стали сумки с мелкими купюрами: вспоминаем самое кровавое нападение на инкассаторов — троих расстреляли в упор

— Я доехал до места за несколько минут. Увидел водителя, он сидел мертвый за рулем машины — сигарета во рту догорела до фильтра. Ему выстрелили в подмышку, там не закрывает бронежилет. Один из инкассаторов лежал на асфальте и захлебывался своей кровью. Третий тоже еще был жив, лежал на асфальте и хрипел, — вспоминает полковник милиции в отставке Владимир Боженко.
Наши коллеги из E1.RU в спецпроекте о криминальных делах прошлых лет вспоминают про самое дерзкое и кровавое нападение на инкассаторов. 31 октября 1996 года в Екатеринбурге два молодых налетчика на глазах у прохожих в упор расстреляли экипаж инкассаторской машины напротив Уралпромстройбанка. Все трое сотрудников «Росинкас» погибли.
Этот день стал черным для свердловской инкассации, установив мрачный рекорд по количеству погибших. При этом добычей убийц стали лишь мелкие купюры — они впопыхах схватили не те мешки.
Даже для 90-х это было грандиозное ЧП. На место происшествия выезжали руководители силовых ведомств. Были введены план «Перехват» и план «Сирена».
«Перехват» — это план, по которому действуют сотрудники МВД, когда разыскивают машину, связанную с тяжким или особо тяжким преступлением. План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.
«Стреляли через заднее стекло»
Владимир Боженко в те годы работал в ГУВД в звании подполковника милиции. Он был командиром отдельного батальона по охране коммерческих банков (подразделение вневедомственной охраны).
— Внутри Уралпромстройбанка стояла моя охрана, автоматчик. Но нападение произошло на улице. Было около 10 утра, инкассаторы только подъехали к банку на своей небронированной «Ниве», привезли наличные деньги. Двое вышли из машины, водитель остался за рулем. Подошли двое молодых ребят и открыли беглый огонь. Стреляли через стекла, в том числе через заднее стекло, буквально изрешетили парней, — вспоминает Владимир.
Оружием налетчиков был любимый пистолет киллеров — Тульский Токарев, сокращенно ТТ. На земле потом найдут гильзы от него. Всё произошло очень быстро, инкассаторы не успели достать оружие и оказать сопротивление. Некоторые прохожие даже не сразу поняли, что это было реальное нападение, а не съемки фильма или учения.
— Мой боец позвонил мне, сообщил о стрельбе. Я находился недалеко и через несколько минут был уже у банка. У меня сложилось мнение, что работали специалисты. Это было сделано очень оперативно, быстро, внезапно. Стреляли профессионально. Старшему бригады попали в сердце и гортань, он лежал и захлебывался кровью. Через заднее правое стекло застрелили одного из вышедших. Через правую дверь убили водителя.
Бронежилеты не спасли, все трое инкассаторов получили тяжелейшие ранения. Старшего бригады, 37-летнего Андрея Рожкова, успели отвезти в больницу, но через 20 минут после начала операции он скончался на операционном столе. 35-летний водитель Андрей Пастушков умер на месте. 29-летний сборщик Евгений Дунаев был ранен в грудь, плечо и шею.
— Когда я приехал, Евгений был еще живой. Он лежал и хрипел. Подъехала скорая, и так долго они стояли и решали, куда его везти, что я даже закричал на них: «Вы чего никуда не везете его?» Там рядом была больница, но они должны были дозвониться до нее, чтобы их приняли, — говорит наш собеседник.
В итоге с повреждением легких, ребер, позвоночника и спинного мозга Евгений Дунаев был доставлен в реанимацию. Ему сделали операцию, однако через несколько дней он скончался.
По злой насмешке судьбы добычей налетчиков стала мизерная сумма.
— Они схватили большие по объему сумки, но там были мелкие купюры, — вспоминает Владимир Боженко. — А в мелких сумках лежали доллары, по современным деньгам — около двух миллионов рублей. А они забрали всего около 15 тысяч рублей. Сверхпрофессионализм и ничтожность суммы — такой вот парадокс.
Прощание с погибшими инкассаторами состоялось через неделю — 6 ноября 1996 года. На гражданскую панихиду пришло много людей: родные и близкие погибших, друзья, сослуживцы, инкассаторы из других областей и сотрудники УВД. У водителя Андрея Пастушкова остались жена и двое детей, младшему было всего два месяца, у старшего бригады Андрея Рожкова — жена и сын.
Убийцы в белых рубашках с галстуками
Свидетели описали нападавших. Ими оказались молодые мужчины, одетые в темные куртки, темные джинсы, белые рубашки и галстуки. Они скрылись на бежевой «Волге» (ГАЗ-24–10), которая поджидала во дворе магазина «Валентина». Очевидцы рассказали, что машина отъезжала с места преступления так быстро, что один из налетчиков даже запрыгивал в нее на ходу. Найденные во дворе отпечатки протекторов отправили на экспертизу.
Сотрудники милиции начали останавливать по всему городу бежевые «Волги» и проверять их владельцев. В итоге удалось найти человека, подвозившего налетчиков. Он говорил о своей непричастности к преступлению, однако дома у него изъяли карту подъездных путей к банку. Водитель оказался членом банды и дал показания на убийц инкассаторов. Их задержали буквально через неделю в Тюмени. Ими оказались 19-летние Александр Попов и Сергей Репин.
— Их задержали буквально через неделю, потому что над банком были видеокамеры. Оказалось, это банда из Челябинской области, которая промышляла разбоями и грабежами. Их целями были квартиры и магазины, а потом они решили сорвать куш и напасть на инкассаторов.
У задержанных при обыске изъяли два пистолета ТТ, инкассаторский планшет и похищенные деньги. Помимо Репина и Попова по горячим следам задержали еще пять человек. Дело расследовалось в областной прокуратуре почти два года. Важно было установить всех участников группировки.
29 лет на двоих
Как рассказывал тогда в СМИ начальник отдела прокуратуры по расследованию убийств и бандитизма Евгений Агафонов, всего в банде было девять человек, включая водителей, организаторов и непосредственно исполнителей. Группировку создали в 1995 году, к нападению на инкассаторов готовились тщательно — закупили оружие и патроны.
Преступники изучили маршрут движения инкассаторов «Росинкас» и знали, что утром они будут развозить деньги по банкам на обычной небронированной «Ниве». Первая попытка ограбления была запланирована на 30 октября 1996 года, но преступники поехали на дело на общественном транспорте и... опоздали. Бригада инкассаторов успела уехать. На следующий день налетчики подготовились и взяли машину — ту самую бежевую «Волгу».
Дело Александра Попова и Сергея Репина выделили в отдельное производство. За убийство троих инкассаторов они в 1998 году получили 15 и 14 лет лишения свободы. В то время это был почти потолок (в России был введен мораторий на смертную казнь. — Прим. ред.). Суд учел их возраст, раскаяние и добровольное признание своей вины. У обоих конфисковали имущество.
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