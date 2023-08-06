Добычей стали сумки с мелкими купюрами: вспоминаем самое кровавое нападение на инкассаторов — троих расстреляли в упор

Даже для 90-х это было грандиозное ЧП. На место происшествия выезжали руководители силовых ведомств. Были введены план «Перехват» и план «Сирена».



«Перехват» — это план, по которому действуют сотрудники МВД, когда разыскивают машину, связанную с тяжким или особо тяжким преступлением. План «Сирена» подразумевает поиск подозреваемых в совершении преступления. Силовые структуры патрулируют различные участки и могут останавливать граждан для проверки документов или досмотра.