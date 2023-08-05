В какую колонию отправят Навального и какие вообще бывают в России? Большой разбор

Алексея Навального приговорили к «19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима». Мы часто слышим подобные фразы с судебных заседаний. Но что за ними скрывается? Что это вообще за режим такой? Какие еще бывают? А что такое ШИЗО? И почему колония и тюрьма — это не одно и то же, а для бывших сотрудников органов — отдельные «зоны»? Объясняет юрист Юлия Федотова.
Колонии в России бывают четырех видов: колонии-поселения, и общего, строгого, особого режима. Женщин могут направить только в поселение и в общий режим, что бы они не совершили. Мужчин — во все четыре. Находиться во всех этих учреждениях могут только совершеннолетние. До 18 лет наказание отбывают в воспитательных колониях.
Дальше разница между видами колоний пролегает по двум критериям: по совершенным преступлениям (по степени тяжести) и по условиям содержания. Проранжируем их от худшей до самой худшей.
1. Колония-поселение
В колонию-поселение поедут мужчины и женщины, которые раньше не сидели и совершили преступления небольшой или средней тяжести (например, за причинение смерти по неосторожности или нарушение ПДД, повлекшее смерть).
2. Общий режим
В колонию общего режима едут женщины за любую жесть (включая убийство 30 человек и рецидив любой сложности). И мужчины, которые раньше не сидели, но совершили тяжкое преступление (например, изнасилование).
3. Строгий режим
На строгий режим отправляют только мужчин. Тех, кто раньше не сидел и совершил особо тяжкое преступление (убийство). А еще — рецидивистов и опасных рецидивистов (которые уже сидели).
Рецидив — это любое совершение умышленного преступления человеком, который уже был судим за умышленное преступление (при том, что судимость не снята и не погашена). Он бывает трех видов: простой, опасный и особо опасный. Разница только в количестве и категориях совершаемых преступлений.
4. Особый режим
Особый режим предусмотрен для осужденных к ПЛС (пожизненному лишению свободы) и особо опасных рецидивистов (осужденных на конкретный срок). К таким, кстати, вовсе не относятся маньяки и насильники. Был у меня доверитель — профессиональный крадун, так их принято называть. В анамнезе много квартирных краж, за которые он неоднократно сидел. Совокупно дали ему особо опасный рецидив и колонию особого режима в Мордовии — но на четыре года.
Как правило, на территории одной колонии есть два участка. В одном сидят те, кто на пожизненном, в другом — рецидивисты. Всего колоний для ПЛС России шесть (мы рассказывали о некоторых из них здесь), а особого режима для рецидивистов — 35. В одну из них и отправится Навальный.
Что такое тюрьма (на самом деле)
Тюрьма — это одно из условий отбывания наказания. Туда направляются только мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет. Конкретный срок содержания в тюрьме должен быть прописан в приговоре. Например: «назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, из них 5 лет — в тюрьме». Еще туда можно попасть в случае неоднократного нарушения режима в колонии.
Люди там содержатся в запираемых общих камерах — то есть выйти и перемещаться по жилой зоне, как это можно почти на всех режимах, нельзя. У заключенных в тюрьмах ограниченное время прогулок, число передач и свиданий.
Что такое ШИЗО
ШИЗО, куда Навального отправили в 17-й раз, — это штрафной изолятор. Туда отправляют осужденных, совершивших дисциплинарный проступок — нарушение правил внутреннего распорядка. Это камера на двоих человек, с нарами, которые пристегиваются к стене на день и отстегиваются ночью.
В ШИЗО запрещены свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. Можно выйти на прогулку на час. Формально срок пребывания в ШИЗО не может превышать 15 суток.
Кто такие «БСники» и почему у них отдельные колонии
БС — так называемые «бывшие сотрудники». Это судьи, следователи, прокуроры, сотрудники полиции и другие силовики, осужденные за любые преступления, не только должностные. Сидят они в отдельных колониях — с точно такими же условиями и режимом, как у других, но специфическим контингентом. Если следователь убьет жену по пьяни или возьмет взятку — он отправится в колонию для БС. Всего таких колоний в России 22.
При этом важно отметить, что в такие колонии попадают не только бывшие сотрудники, но и абсолютно гражданские лица, которые просто когда-то давно проходили срочную службу во внутренних войсках. Они не имеют никакого отношения к силовикам, но считаются «БСниками».
В какую колонию отправят?
Территориально человек отправляется в колонию, которая находится в субъекте РФ, где он проживал или был осужден, чтобы родственникам не надо было далеко ездить на свидания. Если колонии нужного режима в субъекте нет — то направляется в ближайшую подходящую. Исключение — для осужденных за всякие террористические и экстремистские преступления, ПЛСов и особо опасных рецидивистов. Их направляют в нужный режим туда, где определит ФСИН.
Разница между режимами, по сути — в количестве возможных передач, свиданий и денег, которые можно тратить ежемесячно.
Три типа условий содержания
В чём разница в условиях проживания в колониях? Основная — в количестве получаемых передач и свиданий (длительных и краткосрочных), суммах, которые можно потратить на покупки в колонии.
Базово все начинают с «обычных», дальше смотрим по поведению. Всё ок — иди на облегченные, если не очень — строгие. Это не статичная штука, перемещаться из одних условий в другие можно довольно легко (на усмотрение начальства). Разница там в том же — в количестве передач, денег, свиданий, а еще в условиях жизни.
В колонии особого режима это выглядит так.
В обычных условиях:
- жить в общежитии (то есть в такой одной большой комнате с кучей двухъярусных нар);
- тратить 7200 рублей в месяц;
- иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
- получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года.
В облегченных условиях:
- жить там же, в общежитии;
- тратить 7800 рублей в месяц;
- иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года;
- получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года.
В строгих условиях:
- жить в помещениях камерного типа (небольшая комната, обычно на двоих или четверых), с нарами;
- тратить 6600 рублей;
- иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;
- получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года;
- гулять 1,5 часа (а всем остальным — по три).
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