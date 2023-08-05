В какую колонию отправят Навального и какие вообще бывают в России? Большой разбор

Колонии в России бывают четырех видов: колонии-поселения, и общего, строгого, особого режима. Женщин могут направить только в поселение и в общий режим, что бы они не совершили. Мужчин — во все четыре. Находиться во всех этих учреждениях могут только совершеннолетние. До 18 лет наказание отбывают в воспитательных колониях.

Дальше разница между видами колоний пролегает по двум критериям: по совершенным преступлениям (по степени тяжести) и по условиям содержания. Проранжируем их от худшей до самой худшей.

