freedom
СЕЙЧАС +29°С
Пробки 3/10
usd 94.81
eur 103.84
СрочноСамолет в Новосибирск задерживают из-за аварии
Все новости
Все новости
Мнение

В какую колонию отправят Навального и какие вообще бывают в России? Большой разбор

Юрист объяснила, чем отличаются разные режимы и почему тюрем в стране всего семь

840

Алексея Навального приговорили к 19 годам в колонии особого режима

Поделиться

Алексея Навального приговорили к «19 годам лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима». Мы часто слышим подобные фразы с судебных заседаний. Но что за ними скрывается? Что это вообще за режим такой? Какие еще бывают? А что такое ШИЗО? И почему колония и тюрьма — это не одно и то же, а для бывших сотрудников органов — отдельные «зоны»? Объясняет юрист Юлия Федотова.

Колонии в России бывают четырех видов: колонии-поселения, и общего, строгого, особого режима. Женщин могут направить только в поселение и в общий режим, что бы они не совершили. Мужчин — во все четыре. Находиться во всех этих учреждениях могут только совершеннолетние. До 18 лет наказание отбывают в воспитательных колониях.

Дальше разница между видами колоний пролегает по двум критериям: по совершенным преступлениям (по степени тяжести) и по условиям содержания. Проранжируем их от худшей до самой худшей.

1. Колония-поселение

В колонию-поселение поедут мужчины и женщины, которые раньше не сидели и совершили преступления небольшой или средней тяжести (например, за причинение смерти по неосторожности или нарушение ПДД, повлекшее смерть).

Колония-поселение № 66 в Свердловской области

Колония-поселение № 66 в Свердловской области

Поделиться

2. Общий режим

В колонию общего режима едут женщины за любую жесть (включая убийство 30 человек и рецидив любой сложности). И мужчины, которые раньше не сидели, но совершили тяжкое преступление (например, изнасилование).

3. Строгий режим

На строгий режим отправляют только мужчин. Тех, кто раньше не сидел и совершил особо тяжкое преступление (убийство). А еще — рецидивистов и опасных рецидивистов (которые уже сидели).

Рецидив — это любое совершение умышленного преступления человеком, который уже был судим за умышленное преступление (при том, что судимость не снята и не погашена). Он бывает трех видов: простой, опасный и особо опасный. Разница только в количестве и категориях совершаемых преступлений.

Алексей Навальный отбывал наказание в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области

Алексей Навальный отбывал наказание в колонии строгого режима ИК-6 во Владимирской области

Поделиться

4. Особый режим

Особый режим предусмотрен для осужденных к ПЛС (пожизненному лишению свободы) и особо опасных рецидивистов (осужденных на конкретный срок). К таким, кстати, вовсе не относятся маньяки и насильники. Был у меня доверитель — профессиональный крадун, так их принято называть. В анамнезе много квартирных краж, за которые он неоднократно сидел. Совокупно дали ему особо опасный рецидив и колонию особого режима в Мордовии — но на четыре года.

Как правило, на территории одной колонии есть два участка. В одном сидят те, кто на пожизненном, в другом — рецидивисты. Всего колоний для ПЛС России шесть (мы рассказывали о некоторых из них здесь), а особого режима для рецидивистов — 35. В одну из них и отправится Навальный.

Внутри ИК-9 Волгоградской области

Внутри ИК-9 Волгоградской области

Поделиться

Что такое тюрьма (на самом деле)

Тюрьма — это одно из условий отбывания наказания. Туда направляются только мужчины, осужденные к лишению свободы на срок свыше пяти лет. Конкретный срок содержания в тюрьме должен быть прописан в приговоре. Например: «назначено 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима за убийство, из них 5 лет — в тюрьме». Еще туда можно попасть в случае неоднократного нарушения режима в колонии.

Люди там содержатся в запираемых общих камерах — то есть выйти и перемещаться по жилой зоне, как это можно почти на всех режимах, нельзя. У заключенных в тюрьмах ограниченное время прогулок, число передач и свиданий.

Что такое ШИЗО

ШИЗО, куда Навального отправили в 17-й раз, — это штрафной изолятор. Туда отправляют осужденных, совершивших дисциплинарный проступок — нарушение правил внутреннего распорядка. Это камера на двоих человек, с нарами, которые пристегиваются к стене на день и отстегиваются ночью.

ШИЗО в колонии под Читой

ШИЗО в колонии под Читой

Поделиться

В ШИЗО запрещены свидания, телефонные разговоры, приобретение продуктов питания, получение посылок, передач и бандеролей. Можно выйти на прогулку на час. Формально срок пребывания в ШИЗО не может превышать 15 суток.

Кто такие «БСники» и почему у них отдельные колонии

БС — так называемые «бывшие сотрудники». Это судьи, следователи, прокуроры, сотрудники полиции и другие силовики, осужденные за любые преступления, не только должностные. Сидят они в отдельных колониях — с точно такими же условиями и режимом, как у других, но специфическим контингентом. Если следователь убьет жену по пьяни или возьмет взятку — он отправится в колонию для БС. Всего таких колоний в России 22.

При этом важно отметить, что в такие колонии попадают не только бывшие сотрудники, но и абсолютно гражданские лица, которые просто когда-то давно проходили срочную службу во внутренних войсках. Они не имеют никакого отношения к силовикам, но считаются «БСниками».

ИК-25 особого режима (одна из колоний для БС) в поселке Балашиха Челябинской области

ИК-25 особого режима (одна из колоний для БС) в поселке Балашиха Челябинской области

Поделиться

В какую колонию отправят?

Территориально человек отправляется в колонию, которая находится в субъекте РФ, где он проживал или был осужден, чтобы родственникам не надо было далеко ездить на свидания. Если колонии нужного режима в субъекте нет — то направляется в ближайшую подходящую. Исключение — для осужденных за всякие террористические и экстремистские преступления, ПЛСов и особо опасных рецидивистов. Их направляют в нужный режим туда, где определит ФСИН.

Разница между режимами, по сути — в количестве возможных передач, свиданий и денег, которые можно тратить ежемесячно.

Три типа условий содержания

В чём разница в условиях проживания в колониях? Основная — в количестве получаемых передач и свиданий (длительных и краткосрочных), суммах, которые можно потратить на покупки в колонии.

Базово все начинают с «обычных», дальше смотрим по поведению. Всё ок — иди на облегченные, если не очень — строгие. Это не статичная штука, перемещаться из одних условий в другие можно довольно легко (на усмотрение начальства). Разница там в том же — в количестве передач, денег, свиданий, а еще в условиях жизни.

В колонии особого режима это выглядит так.

В обычных условиях:

  • жить в общежитии (то есть в такой одной большой комнате с кучей двухъярусных нар);
  • тратить 7200 рублей в месяц;
  • иметь два краткосрочных и два длительных свидания в течение года;
  • получать три посылки или передачи и три бандероли в течение года.

В облегченных условиях:

  • жить там же, в общежитии;
  • тратить 7800 рублей в месяц;
  • иметь три краткосрочных и три длительных свидания в течение года;
  • получать четыре посылки или передачи и четыре бандероли в течение года.

В строгих условиях:

  • жить в помещениях камерного типа (небольшая комната, обычно на двоих или четверых), с нарами;
  • тратить 6600 рублей;
  • иметь два краткосрочных свидания и одно длительное свидание в течение года;
  • получать одну посылку или передачу и одну бандероль в течение года;
  • гулять 1,5 часа (а всем остальным — по три).

Ранее MSK1.RU рассказал о том, в какой семье вырос Алексей Навальный и кто его родители.

Читайте также наш репортаж из колонии, где судят политика. Кроме того, сторонники Навального рассказали о том, как работают в метро после незаконного увольнения и возвращения.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции

Другие статьи автора

Станьте автором колонки.

Почитайте рекомендации и напишите нам!

Алексей НавальныйКолония НавальногоКолония общего режимаКолония строгого режимаКолония особого режимаКолония-поселениеФСИНШИЗО
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter