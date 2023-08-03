Предприимчивый новосибирец организовал нелегальный детский лагерь в Сочи — его задержала полиция

По данным ведомства, учреждение функционировало в поселке Вардан, который находится в Лазаревском районе Сочи. Лагерь работал без разрешительных документов.



— Установлено, что мужчина арендовал 4-этажный частный дом, где нелегально организовывал детский досуг. На момент фиксации нарушения в здании находились дети. Их передали родителям, — указано в сообщении. — В настоящее время деятельность лагеря прекращена.

