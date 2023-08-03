Предприимчивый новосибирец организовал нелегальный детский лагерь в Сочи — его задержала полиция

В Сочи по подозрению в нелегальном предпринимательстве задержали жителя Новосибирской области. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, сибиряк организовал детский лагерь в арендованном частном доме.
По данным ведомства, учреждение функционировало в поселке Вардан, который находится в Лазаревском районе Сочи. Лагерь работал без разрешительных документов.
— Установлено, что мужчина арендовал 4-этажный частный дом, где нелегально организовывал детский досуг. На момент фиксации нарушения в здании находились дети. Их передали родителям, — указано в сообщении. — В настоящее время деятельность лагеря прекращена.
В отношении 40-летнего жителя Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье о незаконном предпринимательстве (ч.1 ст. 171 УК РФ). Специалисты проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств противоправной деятельности подозреваемого.
По данным «Контур.Фокуса», СО АНО «Неизвестные люди» образовано в Новосибирской области, директором организации выступает Артур Минзар. На конец прошлого года баланс компании составил 944,8 миллиона рублей. В 2021 году некоммерческая организация представляла проект, направленный на экологическое воспитание детей и увеличения доли раздельного сбора мусор. Об этом сообщал ТАСС.
Несколько дней назад стало известно, что прокуратура Лазаревского района Сочи провела проверку соблюдения законодательства о детском отдыхе и оздоровлении несовершеннолетних в лагере «Солнечный остров». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства 1 августа. Как сообщили специалисты, житель Новосибирска разместил объявление о работе детского лагеря в летний сезон 2023 года, используя социально-ориентированную автономную некоммерческую организацию «Неизвестные люди».
— При этом указанный лагерь базировался в трехэтажном жилом доме в п. Вардане Лазаревского района, в ходе обследования его помещений выявлены многочисленные нарушения противопожарного и санитарно-эпидемиологического законодательства. На момент проверки было продано более 60 путевок, — сообщили в ведомстве.
Специалисты возбудили уголовное дело в отношении директора некоммерческой организации по статье о незаконном предпринимательстве. Кроме того, в отношении организатора незаконной деятельности лагеря завели дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.65 КоАП РФ (нарушение законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления детей).
НГС связался с руководителем некоммерческой организации Артуром Минзаром с просьбой прокомментировать ситуацию. Он подтвердил, что находится в статусе подозреваемого по уголовному делу. По его словам, «Солнечный остров» функционировал не как детский лагерь, а являлся экологическим клубом.
3 августа стало известно, что в четырех детских лагерях Бердска нашли нарушения. Там неправильно хранят и готовят еду.