Майора из Новосибирска лишили должности за взятки — его наказали на 650 тысяч рублей

Как сообщили в 2-го Восточного окружного военного суда, с 23 сентября по 1 октября 2021 года Малыхин через посредника получил от двух военнослужащих взятки на сумму 22 тысячи рублей — по 11 тысяч рублей от каждого. За это он не сообщал командованию о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих, не составлял протоколы и возвращал мобильные телефоны. Приговор вынес Новосибирский гарнизонный военный суд.