Майора из Новосибирска лишили должности за взятки — его наказали на 650 тысяч рублей

Майора Малыхина лишили должности и заставили заплатить штраф в 650 тысяч рублей за взятки. Он получил от двух военнослужащих 22 тысячи рублей. Взамен на это он молчал об их нарушениях и возврат мобильных телефонов.
Как сообщили в 2-го Восточного окружного военного суда, с 23 сентября по 1 октября 2021 года Малыхин через посредника получил от двух военнослужащих взятки на сумму 22 тысячи рублей — по 11 тысяч рублей от каждого. За это он не сообщал командованию о грубых дисциплинарных проступках военнослужащих, не составлял протоколы и возвращал мобильные телефоны. Приговор вынес Новосибирский гарнизонный военный суд.
— Суд признал Малыхина виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных частью 3 статьей 290 УК РФ (взяточничество) путем частичного сложения наказаний, окончательное наказание в виде штрафа в размере 650 000 рублей, — говорится в сообщении суда.
Кроме того, майора на 3 года лишили права занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных полномочий на госслужбе и в органах местного самоуправления. Также суд конфисковал в доход РФ 22 тысячи рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Недавно Новосибирский гарнизонный военный суд арестовал военнослужащего, которого следственные органы подозревают в изнасиловании несовершеннолетней девушки.