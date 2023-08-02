«Играл в шахматы и бил»: дикие подробности дела маньяка из Челябинска — почему девушка не сбежала и не забеременела

Мать Владимира Ческидова, обвиняемого в похищении женщин, изнасилованиях и убийстве одной из них, Валентина объяснила, почему за 14 лет постоянных половых актов пленница Екатерина не забеременела. По данным 74.RU, пенсионерка сообщила следователям, что ее сын бесплоден. В доме изъяли порнографию, фаллоимитаторы и намордники. Но это лишь маленькая часть этой ужасающей истории.
Еще один вопрос, которым многие задаются: почему за столько лет пленница не сумела сбежать. Причин несколько. При обыске силовики обнаружили в доме специальную конструкцию, к которой Екатерину постоянно привязывали, в том числе затыкая рот. И да, на окнах комнаты, где ее держали, действительно были глухие решетки. На улицу за все эти годы ее выпускали 2–3 раза, не дальше огорода.
— Когда он уходил, он ее привязывал к самодельной конструкции, сделанной из досок и брусков, заклеивал ей рот скотчем, и всё. Если он дома, то практически всё время проводил с ней, играл в шахматы. Он неплохой шахматист, ходил в шахматную школу, — рассказал 74.RU источник в правоохранительных органах.
Теоретически возможность сбежать у Екатерины была и раньше, рассуждают силовики. Почему она этого не сделала — вопрос скорее к психологам. Возможно, сработал стокгольмский синдром, а может быть, страх был слишком силен — в 2011 году Ческидов на глазах Екатерины расправился с ее «предшественницей», тоже пленницей, которая попыталась выбежать во двор и позвать на помощь. Он сначала воткнул ей в голову нож, потом позвал Екатерину и при ней забил жертву гвоздодером. Затем расчленил, сложил в большую кастрюлю и закопал в погребе.
Частный дом Ческидовых, где держали пленниц, сильно захламлен. При этом, как отмечают следователи, завалов бутылок из-под спиртного там не обнаружили. Алкоголь он пил довольно редко. Более того, силовики, работавшие с ним, называют его довольно неглупым человеком.
В 1989 году Владимир Ческидов окончил 10 классов школы и подался в торговлю, стоял с лотком у челябинского вокзала. В том же году с другом совершил разбой, за что загремел на четыре года в колонию. Когда вернулся, продолжил торговать. Познакомился с женщиной из Свердловской области, женился. Уехал в Екатеринбург, где торговал на Таганских рядах. Они прожили вместе 6 лет, после чего разошлись. Ческидов уехал в Москву, торговал вещами на Ленинградском вокзале. Там его сильно избили и ограбили. Он без денег, больной вернулся к матери. С 2005 года постоянно жил с ней. Отец Ческидова умер пять лет назад, но подозрений, что он участвовал в преступлениях сына, нет — с 2008 года у него было несколько инсультов.
В 2009 году тогда 37-летний Владимир Ческидов познакомился с 19-летней Екатериной. До совершеннолетия девушка жила в детдоме. Когда выпустилась оттуда, поселилась у дяди, недалеко от вокзала. Там к ней и подошел Ческидов, предложил поехать к нему в гости в поселок Смолино, выпить. Девушка согласилась. Протрезвев, Екатерина услышала, что будет жить с ним. И начались 14 лет плена, насилия и принудительных домашних работ. За провинности Ческидов бил девушку.
— На самом деле он довольно неглупый. Но вот с психическим заболеванием, — говорит один из источников 74.RU. — Мать говорит, что он чем-то переболел в детстве.
Развязка наступила в минувшее воскресенье, 30 июля. В этот день у Ческидова произошло психиатрическое обострение, он стал неуправляем, выл в огороде. Мать, которая сама всю жизнь проработала фельдшером на скорой, вызвала сыну бригаду. Его увезли в психиатрическую больницу. В этот день Екатерину впервые не заперли. Воспользовавшись суматохой, она ушла. К слову, наши источники не подтверждают, что мать Ческидова сама сказала ей бежать. Такого не было. Екатерина сбежала тайком. Бросилась в квартиру дяди у вокзала, но он там уже не живет. Постучалась к соседям, те дали контакты ее сестры, при помощи которой Екатерина и обратилась в правоохранительные органы.
В психбольнице Ческидова вывели из острого состояния, и 1 августа он предстал перед судом на заседании по избранию меры пресечения. Ему предъявили обвинения в убийстве, похищении и изнасилованиях. Он признал вину в первых двух преступлениях, но отрицает сексуальное насилие. Уверяет, всё было по обоюдному согласию. Суд отправил его в СИЗО пока на два месяца, затем мера пресечения может быть продлена.
72-летней Валентине Ческидовой предъявили обвинение в похищении. Следствие доказывает, что она помогала сыну удерживать Екатерину. Но в суде пенсионерка заявила, что девушка жила с ними «как королева», по своей воле. Суд отпустил ее из-под стражи. Меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Следователи, в общем-то, были готовы к такому решению, учитывая ее возраст.
Не менее жуткая история развернулась в Новосибирской области. Здесь трех полицейских арестовали по обвинению в похищении и убийстве школьницы, совершенном 13 лет назад.