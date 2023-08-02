«Играл в шахматы и бил»: дикие подробности дела маньяка из Челябинска — почему девушка не сбежала и не забеременела

— Когда он уходил, он ее привязывал к самодельной конструкции, сделанной из досок и брусков, заклеивал ей рот скотчем, и всё. Если он дома, то практически всё время проводил с ней, играл в шахматы. Он неплохой шахматист, ходил в шахматную школу, — рассказал 74.RU источник в правоохранительных органах.

Теоретически возможность сбежать у Екатерины была и раньше, рассуждают силовики. Почему она этого не сделала — вопрос скорее к психологам. Возможно, сработал стокгольмский синдром, а может быть, страх был слишком силен — в 2011 году Ческидов на глазах Екатерины расправился с ее «предшественницей», тоже пленницей, которая попыталась выбежать во двор и позвать на помощь. Он сначала воткнул ей в голову нож, потом позвал Екатерину и при ней забил жертву гвоздодером. Затем расчленил, сложил в большую кастрюлю и закопал в погребе.