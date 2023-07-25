В Санкт-Петербурге заключили под стражу новосибирца — его обвинили в насилии над школьницей

В Санкт-Петербурге суд заключил под стражу жителя Новосибирской области за преступление в отношении несовершеннолетней. Информацию об этом НГС подтвердили в объединенной пресс-службе судов города.
Детали обвинения в отношении Вадима Данилова сообщаются в телеграм-канале объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга. Уточняется, что меру пресечения избрал Невский районный суд. Соответствующее ходатайство подало следствие, процесс проходил в закрытом режиме.
— Следователь, обосновывая свое ходатайство, в том числе указывает, что Данилов совершил преступления в состоянии наркотического опьянения, в отношении несовершеннолетней, которую перед совершением преступления склонил к употреблению наркотических средств, — указано в сообщении.
Сибиряка обвинили в совершении преступлений по п. «а» ч. 3 ст. 132 (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). В сообщении указано, что обвиняемый и защитник не возражали ходатайству. Мужчину отправили под стражу до 23 сентября 2023 года.
О происшествии стало известно 25 июля. По данным источников НГС, в Санкт-Петербурге был задержан житель Новосибирской области 1995 года рождения, работающий трактористом. Издание «Фонтанка» сообщало, что мужчину задержали на Загородном проспекте 24 июля, уголовное дело возбудили после заявления матери пострадавшей.