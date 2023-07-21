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«Вели учет ставок»: сибирячкам грозит наказание за работу в игровых клубах

Заведения работали на левом берегу

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Дела рассмотрит суд

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В Новосибирске завершили расследование уголовных дел в отношении двух администраторов игровых клубов. Теперь двух 32-летних женщин ждет суд.

— По данным следствия, с марта 2021 по январь 2023 года обвиняемые выполняли функции администратора в игорных клубах Ленинского района, где проводили игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, — сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.

Игорные заведения были расположены на проспекте Карла Маркса и Волховской.

— Обвиняемые контролировали работу игрового зала, принимали денежные средства от игроков, консультировали их, вели учет ставок. Деятельность игорных клубов была вскрыта и пресечена в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, игровое оборудование с программным обеспечением изъято, — добавили в прокуратуре Новосибирской области.

Администраторов клубов обвиняют по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ (незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием сети Интернет). Уголовные дела направлены в Ленинский районный суд.

В апреле рейд по игровым клубам прошел в Октябрьском районе. Тогда уголовное дело завели в отношении 5 новосибирцев.

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