«Вели учет ставок»: сибирячкам грозит наказание за работу в игровых клубах

В Новосибирске завершили расследование уголовных дел в отношении двух администраторов игровых клубов. Теперь двух
— По данным следствия, с марта 2021 по январь 2023 года обвиняемые выполняли функции администратора в игорных клубах Ленинского района, где проводили игры с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, — сообщили в Следственном комитете Новосибирской области.
Игорные заведения были расположены на проспекте Карла Маркса и Волховской.
— Обвиняемые контролировали работу игрового зала, принимали денежные средства от игроков, консультировали их, вели учет ставок. Деятельность игорных клубов была вскрыта и пресечена в результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий, игровое оборудование с программным обеспечением изъято, — добавили в прокуратуре Новосибирской области.
Администраторов клубов обвиняют по
В апреле рейд по игровым клубам прошел в Октябрьском районе. Тогда уголовное дело завели в отношении 5 новосибирцев.