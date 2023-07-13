Замглавы Минцифры задержан по делу о получении взятки

Заместителя главы Минцифры Максима Паршина задержали по подозрению в коррупционном преступлении. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн. По его словам, Паршина взяли с поличным «в момент получения взятки в 3,5 млн. в одном из столичных ресторанов».
— Деньги, по предварительной версии, предназначались за помощь в выделении грантов, — написал Хинштейн. — Задержание Паршина стало полной неожиданностью для его коллег из Минцифры. Ведомство уже сообщило о готовности оказать следствию всю необходимую помощь. Совокупность объективных доказательств в отношении Паршина не вызывает сомнений в виновности чиновника.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Басманного суда Москвы, следствие просит арестовать Паршина — в суд поступило ходатайство следствия об его аресте на срок до 12 сентября.
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