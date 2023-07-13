«Думаешь, хватит для твоего роста?»: сибиряк снял на видео, как он терроризирует односельчанина, — парень копал яму

— Что там копаешь? Могилу копаешь сам себе? Думаешь, хватит для твоего роста? А что ты так сразу напрягся? Такой позитивный был, веселый. Что с тобой, страшно? Что поделаешь, это жизнь, теперь будешь знать, как своим языком п***** (говорить. — Прим. ред.), — говорит на видеозаписи мужчина, оставшийся за кадром.



Другой молодой человек копает лопатой яму и тихо отвечает на вопросы. Рядом стоит маленький ребенок и за всем наблюдает. Женщина, приславшая видео, рассказала, что семья из двух братьев и двух сестер держит в страхе всё село.

