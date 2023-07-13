«Думаешь, хватит для твоего роста?»: сибиряк снял на видео, как он терроризирует односельчанина, — парень копал яму

В Новосибирской области на видео сняли травлю местного жителя: в ролике односельчанин заставляет мужчину рыть яму, заявляя, что это для копающего будущая могила. Считается, что ролик снят в селе Куриловка Черепановского района. По информации из администрации сельсовета, в населенном пункте лютует одна семья, на которую никак не найти управы.
Люди запуганы
Видео с конфликтом в редакцию НГС прислала читательница из указанного села. В ролике мужчина за кадром заставляет рыть яму молодого человека. Запись распространяют в сельских чатах.
— Что там копаешь? Могилу копаешь сам себе? Думаешь, хватит для твоего роста? А что ты так сразу напрягся? Такой позитивный был, веселый. Что с тобой, страшно? Что поделаешь, это жизнь, теперь будешь знать, как своим языком п***** (говорить. — Прим. ред.), — говорит на видеозаписи мужчина, оставшийся за кадром.
Другой молодой человек копает лопатой яму и тихо отвечает на вопросы. Рядом стоит маленький ребенок и за всем наблюдает. Женщина, приславшая видео, рассказала, что семья из двух братьев и двух сестер держит в страхе всё село.
— Они с матерью приехали с Алтайского края: у нас совхоз, тут квартиры дают, чтобы люди работали на животноводстве. Мать потом уехала, они остались и держат всё село в страхе. Парня, что на видео, они так запугали, что он даже боится заявление писать, — рассказала местная жительница.
Корреспондент НГС обратилась по этому поводу в полицию. В ГУ МВД России по Новосибирской области сообщили, что информация по данному факту в полицию поступала. В настоящее время проводится проверка, все обстоятельства устанавливаются.
«Либо их на вилы поднимут, либо они»
В администрации Верх-Мильтюшинского сельсовета также дали пояснение по ситуации.
— В Куриловке люди на сходе граждан жаловались на эту семью, что они ведут себя неадекватно. Люди их боятся, этих братьев. Они и угрожают, и факт избиения был, и полиция работала. У них, наверное, опять какая-то вспышка неадекватности. В данный момент жалобы пока не поступали, но вообще были инциденты, и очень серьезные. Их забирали, опять выпустили, — сообщила одна из сотрудниц администрации корреспонденту НГС в телефонном разговоре на условиях анонимности.
Также о происходящем НГС рассказал глава администрации Верх-Мильтюшинского сельсовета Федор Лукьянюк. Он подтвердил, что в селе люди запуганы и жаловались на происходящее.
— Была ситуация, когда арендаторы на законных основаниях начали выпиливание леса. А эта семья им войну устроила с мордобитием, головы кувалдой пробивали. Мы полицию вызывали, дежурные экипажи приезжали, их забирали, утром отпускали. Ситуация была настолько напряженной, что я пошел в МВД и просил принять решение, так как до беды один шаг: либо их на вилы завтра поднимут, либо они кого-то, а мы будем искать крайних, — считает глава администрации сельсовета.
Он добавил, что полиция сообщает, что у них нет оснований задерживать дебоширов. Одного из членов буйной семьи даже изолировали на какое-то время, а потом отпустили. При этом до переезда этой семьи в Куриловке всё было спокойно.
— Они представляют угрозу обществу. Больные на голову люди. Один говорит, что он — посланец бога. Разговоры не понимают. Но у нас законная база такая, что пока что-то не происходит, не принимают решение. Ситуация на пике накала, и нужно найти решение любое, чтобы оно было в интересах защиты жителей, — уверен Федор Лукьянюк.
Связаться с семьей, на которые поступали жалобы, не удалось, так как телефоны оказались отключены.
Ранее НГС писал о том, что обнаженная жительница Новосибирска избила на балконе своего голого сожителя. По словам женщины, это произошло у нее случайно.