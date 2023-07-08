«Зашел домой и начал прыгать»: полиция задержала жителя Новосибирска — на него пожаловались соседи

— Кричит по ночам, сегодня ночью слушал музыку до 4 утра, бросал мусор с окна, потом блевал с окна. Когда сделали замечание (он живет выше нас этажом), зашел домой и начал прыгать по полу. Ему 45 лет, поведение неадекватное. Сегодня угрожал мне, что подкинет мне наркотические вещества, — поделилась подписчица «Инцидент Новосибирск».