«Зашел домой и начал прыгать»: полиция задержала жителя Новосибирска — на него пожаловались соседи

В Новосибирске задержали мужчину, на которого пожаловались соседи дома Макаренко, 31/2. О пугающем поведении мужчины рассказала местная жительница в группе «Инцидент Новосибирск» во «ВКонтакте». Она поделилась, что мужчина уже несколько лет терроризирует соседей.
— Кричит по ночам, сегодня ночью слушал музыку до 4 утра, бросал мусор с окна, потом блевал с окна. Когда сделали замечание (он живет выше нас этажом), зашел домой и начал прыгать по полу. Ему 45 лет, поведение неадекватное. Сегодня угрожал мне, что подкинет мне наркотические вещества, — поделилась подписчица «Инцидент Новосибирск».
Местная жительница приложила видео, на котором мужчина в красной футболке вызывал полицию на стоящую во дворе машину, утверждая, что владельцы раскладывают наркотики.
— Сегодня угрожал своей сожительнице. Сотрудники полиции забрали его. Через час пришел обратно, вытолкал свою бывшую сожительницу и ее друзей (на видео, около белого автомобиля) из дома и начал звонить в полицию. Мы просто боимся, что он нас убьет. Когда он трезвый, всё нормально, пьяный — неадекватный, — рассказала местная жительница.
В МВД по Новосибирской области рассказали, что вчера в отдел
— Осуществлен выезд экипажа полиции. Мужчина был доставлен в отдел полиции, опрошен. От граждан приняты заявления, они также опрошены, — рассказали в пресс-службе МВД по Новосибирской области.
По обращению проводится проверка, по результатам которой будет принято решение.
На этой неделе в Новосибирске разборки на дороге между мотоциклистом и автомобилистом закончились демонстрацией «предмета, похожего на пистолет».