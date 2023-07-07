Семейный долг: братья повздорили из-за общего бизнеса — и оставили без дома и денег престарелую мать

75-летняя жительница Искитима Мария Васильевна заявила, что ее обманул племянник: обещал помочь с переоформлением семейного дома на внучку, а в итоге записал недвижимость на себя. Мужчина обещает вернуть жилье, когда сын пенсионерки (его бывший партнер по бизнесу) заплатит ему 50 миллионов рублей долга. Как некогда крепкая сибирская семья погрузилась в пучину страстей бразильского сериала, разбирался криминальный корреспондент НГС Павел Тиунов.
Бизнес с родственниками
Ветеран труда Мария Васильевна Х. воспитывалась в семье отчима, но до сих пор не делит многочисленных родственников на «своих» и «чужих»: они все для нее родные. Члены семьи, уже разъехавшись по разным городам, на протяжении десятилетий поддерживали теплые отношения: приезжали друг к другу в гости, поздравляли с праздниками, общались.
Сын Марии Васильевны Сергей рос вместе с троюродными братьями Алексеем и Александром К., поэтому, когда однажды узнал, что они будут проездом в Новосибирске, настоял на встрече.
— Как это бывает, рассказали друг другу, как складывается жизнь, кто чем занимается. Я рассказал про свой бизнес: у меня были управляющая компания, «стройка», техника, гаражи, магазины. Рассказал про планы — решил зайти в тему сбора мусора в Искитиме, она тогда только начиналась. Александр предложил: «Давай работать вместе». Я согласился, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Х.
По его словам, старший брат — Алексей К. — бывший сотрудник ФСИН, живет в Томске. Младший — Александр К. — выпускник ТГУ, специализируется на приборах учета в нефтяной промышленности, руководит профильной компанией в Нижневартовске и готовится к защите кандидатской диссертации.
В совместном «мусорном бизнесе» была учреждена компания на имя Алексея. Сергей уверяет, что со своей стороны обеспечил организацию процесса на месте: поставил на работу технику, наладил ее обслуживание, ведение документации. Александр, в свою очередь, взял на себя поиск денег, чтобы платить людям зарплату.
— Когда пошли деньги, то пришли с лихвой. Можно было рассчитаться со всеми долгами, — пояснил Сергей.
Бизнес, по его словам, начал приносить прибыль, которая «оседала» в карманах у братьев: Сергей уверяет, что получал только средства на поддержание работы организации.
«Отдам дом за 50 миллионов»
Летом 2021 года в разгар пандемии Александр, по словам Сергея, решил встретиться с его матерью — Марией Васильевной. Пенсионерка напоила гостя чаем, поделилась, что боится коронавируса, который уносит жизни пожилых людей. Отметила, что давно хочет переписать дом, в котором живет сама и ее сын с семьей, на младшую внучку.
— Я подумала: вот так, не дай бог, заболею и не успею это сделать. Он предложил свою помощь. Сказал, мол, тетя Маша, не переживайте, всё будет хорошо. Мы сейчас сделаем (переоформим дом. — Прим. ред.) на Лешку, а потом сразу же переоформим на внучку. Ну я и поверила, мы ведь родные, — рассказала корреспонденту НГС Мария Васильевна.
Сергей тоже доверился брату и отдал ему все необходимые документы. Потом узнал, что в процессе оформляется ипотечный кредит.
— Проходит какое-то время, я маме звоню, спрашиваю, как дела. Она говорит: «Леша приезжал, мы с ним в банк съездили, деньги сняли». Какие деньги? «Деньги за дом». Я набираю Саше, он говорит: «Не переживай, мы деньги привезем, почти 10 миллионов рублей отдадим». По его словам, моя дочь должна была внести эти деньги в банк и потом переоформить дом на себя. Это якобы защищает дом от возможного раздела имущества после развода. Странно, ведь она даже не замужем, — рассказал Сергей.
Несколько раз встреча, на которой должны были передать деньги, откладывалась, потом братья перестали отвечать на звонки. Сергей уверяет, что, когда удалось до них достучаться, ему сообщили, что дом вернут, когда он расплатится с долгами — 50 миллионов рублей.
— Какие 50 миллионов? «Мы твои долги гасили». Какие долги? Откуда у меня перед вами долг? Ситуация накаляется. Никаких денег я у них не брал, это просто ерунда. Я прошу показать платежки, документы. Мне ничего не показывают, зато всем рассказывают, что я им должен и они за этот долг забрали деньги за дом, — отметил Сергей.
По его словам, попытки собраться за одним столом, чтобы разобраться в ситуации, ни к чему не привели. Когда в очередной раз братья не приехали на встречу, семья обратилась в правоохранительные органы: было подано заявление в прокуратуру, в декабре 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» (
— Неустановленное лицо путем обмана и злоупотребления доверием совершило хищение имущества, а именно дома, повлекшее лишение права собственности на жилое помещение, стоимостью
Потерпевшей по делу признали пенсионерку, с подозреваемым следствие не может определиться до сих пор.
Версия братьев
У братьев К. — своя версия произошедшего. Как они объяснили следователям (копия объяснений из материалов дела имеется в распоряжении НГС), с троюродным братом Сергеем Х. они раньше действительно были по-родственному близки. По словам Алексея, Сергей был не настолько успешным бизнесменом, каким себя позиционирует: к 2021 году у него только по исполнительным листам накопились долги — более 45 миллионов рублей.
— Как стало понятно в процессе совместной работы, Сергей плохо разбирается в экономике, ведет себя в бизнесе безответственно, тратит деньги бесконтрольно, не разделяя свой «карман» и «карман» организации. Он также увлекался займами в различных кредитных организациях. Он брал в том числе займы в микрофинансовых организациях под высокие проценты под залог недвижимости и транспортных средств, — пояснял Алексей.
Он подчеркнул, что Сергей просил помочь с выкупом долгов перед банками и ему помогали: брали для него кредиты, отдавали деньги, но не оформляли передачу документально — с 2019 года всего около 40 миллионов рублей. Когда возникла очередная необходимость в деньгах, Сергей якобы сам предложил «заложить» дом матери: он предложил оформить куплю-продажу по ипотечному кредиту на Алексея (поскольку у него хорошая кредитная история), получить 10 миллионов рублей и самому за него расплачиваться. По его словам, уговор был такой: когда Сергей расплатится по долгам, дом будет переоформлен на его дочь, как хотела пенсионерка. Братья согласились.
— Наши хорошие отношения продолжались примерно до сентября 2021 года. Тогда он позвонил мне и Александру, сказал, что он не хочет с нами больше работать, и предложил переоформить бизнес на свою дочь. При этом сказал, что никакие долги ни передо мной, ни перед моим братом не признаёт. Свои требования он мотивировал только тем, что его долги перед нами не оформлены юридически, то есть договорами займов, — пояснял Алексей.
Александр К. несколько раз обещал корреспонденту НГС в подробностях рассказать свою версию произошедших событий, но переносил разговор из-за занятости. В итоге он заявил, что связался со следователем и та запретила ему разглашать детали расследования. По его словам, с его оппонента в скором времени тоже планируют взять подписку о неразглашении.
Важный вопрос в истории — куда делись 10 кредитных миллионов за дом? По словам пенсионерки, деньги после получения суммы в банке увез Алексей. Алексей уверяет, что оставил деньги для Сергея в том самом доме, когда тот был в отъезде, — дверь ему якобы открыли родственники. Сергей говорит, что никаких денег не нашел. Братья платят ипотеку. Кто в итоге получил в распоряжение миллионы, должны выяснить следователи.
Следствие продолжается
Сергей Х. в разговоре с корреспондентом НГС вместо фразы «действия следователя» предпочитает употреблять «бездействие». По его словам, пострадавшую — его мать — вызывали в отдел полиции всего два раза: первый — на допрос, второй — на очную ставку.
— На очной ставке следователь не задает вопрос, где, когда и при каких обстоятельствах были переданы деньги. В целом следователь не задавала вопросы, касающиеся фабулы преступления, — комментирует ситуацию адвокат пенсионерки Андрей Росс.
По словам Сергея, ему самому приходилось подталкивать расследование: он выяснял, где находятся братья, каким образом им можно вручить повестки. Следователь, уверяет он, всякий раз ссылалась на то, что не может им дозвониться.
— Со мной еще не было ни одного разговора, хотя я ключевой свидетель. Полгода как возбуждено уголовное дело, но никаких действий не совершается, — сетует Сергей.
Судьба миллионов до сих пор неизвестна. На действия следователя в ГУ МВД по Новосибирской области от имени пострадавшей пенсионерки подали жалобу. Редакция НГС направила запрос в региональный главк с просьбой прокомментировать ситуацию.
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