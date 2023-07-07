Семейный долг: братья повздорили из-за общего бизнеса — и оставили без дома и денег престарелую мать

— Я подумала: вот так, не дай бог, заболею и не успею это сделать. Он предложил свою помощь. Сказал, мол, тетя Маша, не переживайте, всё будет хорошо. Мы сейчас сделаем (переоформим дом. — Прим. ред.) на Лешку, а потом сразу же переоформим на внучку. Ну я и поверила, мы ведь родные, — рассказала корреспонденту НГС Мария Васильевна.



Сергей тоже доверился брату и отдал ему все необходимые документы. Потом узнал, что в процессе оформляется ипотечный кредит.



— Проходит какое-то время, я маме звоню, спрашиваю, как дела. Она говорит: «Леша приезжал, мы с ним в банк съездили, деньги сняли». Какие деньги? «Деньги за дом». Я набираю Саше, он говорит: «Не переживай, мы деньги привезем, почти 10 миллионов рублей отдадим». По его словам, моя дочь должна была внести эти деньги в банк и потом переоформить дом на себя. Это якобы защищает дом от возможного раздела имущества после развода. Странно, ведь она даже не замужем, — рассказал Сергей.

