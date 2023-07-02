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«Жигули» были не на ходу»: 17-летний парень перекатил соседскую машину в свой двор, чтобы сдать на запчасти

Но полиция уже ждала его, когда он вернулся

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Подростка отпустили под подписку о невыезде

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17-летний новосибирец решил подзаработать, сдав на запчасти соседские «Жигули» — машина была не на ходу и стояла у дома по улице Зорге.

Владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением о пропаже 25 июня.

— Машина была обнаружена недалеко от места совершения преступления. Полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался 17-летний житель Кировского района, — объяснили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области. — Установлено, что он укатил машину в соседний двор, чтобы вернуться позже и сдать похищенное на запчасти.

Когда подросток вернулся к «Жигулям», его и задержали оперативники. Машину вернули владельцу.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

В апреле полицейские задержали сотрудника автомойки, который угнал автомобиль клиентки для того, чтобы съездить на свидание.

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КражаЖигулиПолицияУлица Зорге
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