«Жигули» были не на ходу»: 17-летний парень перекатил соседскую машину в свой двор, чтобы сдать на запчасти

17-летний новосибирец решил подзаработать, сдав на запчасти соседские «Жигули» — машина была не на ходу и стояла у дома по улице Зорге.
Владелец автомобиля обратился в полицию с заявлением о пропаже
— Машина была обнаружена недалеко от места совершения преступления. Полицейскими был установлен и задержан подозреваемый в совершении преступления. Им оказался
Когда подросток вернулся к «Жигулям», его и задержали оперативники. Машину вернули владельцу.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
В апреле полицейские задержали сотрудника автомойки, который угнал автомобиль клиентки для того, чтобы съездить на свидание.