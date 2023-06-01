В Новосибирске четыре года не могут найти 340 килограммов пропавших изумрудов

Новосибирский областной суд оставил без изменения приговор о хищении кристаллов на 575 миллионов.
История с камнями началась еще в 2019 году. Тогда двое менеджеров ООО «Тайрус», компании, которая занималась выращиванием искусственных изумрудов, украли кристаллы из автомобиля директора фирмы.
— Прибыли к месту нахождения офиса ООО «Тайрус» на проспекте Коптюга, где на парковочной площадке заблокировали автомобиль директора и совершили открытое хищение продукции в виде синтетических кристаллов и изделий из них весом свыше 340 килограммов на общую сумму
В 2022 году Советский районный суд вынес им приговор — менеджеров признали виновными по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (грабеж). Мужчинам назначили 6,6 и 6,5 года колонии строгого режима. Защита обжаловала приговор, но облсуд оставил решение без изменений.
Позже выяснилось, что это — не первая сомнительная история, которая произошла с искусственными камнями: за месяц до конфликта с директором один из осужденных по поддельной доверенности забрал с таможни более тысячи искусственных кристаллов. В 2021 году мужчина получил за это условный срок.
НГС тщательно изучил запутанную историю с выращиванием искусственных изумрудов с момента основания компании и попытался понять, есть ли в истории «Тайруса» хотя бы один неподозрительный человек.