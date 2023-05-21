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Серийный отравитель. История жестокого маньяка, который убил даже собственную дочь

Вячеслав Соловьев использовал яды, которые не оставляют следов

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Серийный отравитель Вячеслав Соловьев из Ярославля свел в могилу собственную дочь, жену, любовницу, убил новорожденного младенца, пожилую женщину и следователя милиции. Со стороны казалось, что все его жертвы умерли от естественных причин. Яды, которыми он убивал, не оставляли следов.

За два года до первого убийства Соловьев прочитал в газете статью, что за Уралом мужчина ядом убил жену. Использованное вещество позволило замаскировать убийство под болезнь организма.

Этот момент стал переломным. Мысль о возможности безнаказанного убийства больше никогда не покидала голову Вячеслава Соловьева.

История одного из самых жестоких серийных убийц — смотрите в коротком видео, которое опубликовано чуть выше.

Первой жертвой стала жена — в 2003 году Соловьев подсыпал яд надоевшей супруге. Через полтора месяца после смерти матери — в конце зимы 2004 года — в больницу попала их 14-летняя дочь Настя. Девочка съела приготовленную для соседа отравленную икру. Она облысела, плохо спала и практически не двигалась. Полгода Соловьев наблюдал за мучениями своей дочери.

Яд доставался всем, кто обидел Соловьева или надоел ему.

Задержали отравителя только в 2007 году, когда непонятным веществом отравились соседи по квартире, а их новорожденный ребенок погиб.

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