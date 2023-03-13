Сибиряк познакомился в интернете с женщиной вдвое старше него: свидание закончилось убийством

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, тело убитой с ножевыми ранениями нашли в ее собственной квартире 9 марта 2023 года.

— Полицейскими был осуществлен поквартирный обход жильцов данного дома, опрошены лица из числа близкого круга и знакомых погибшей, проверена придомовая территория. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий [...] был установлен гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался житель Новосибирска, ранее судимый за угон, кражу и разбой, — рассказали в полиции.