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Сибиряк познакомился в интернете с женщиной вдвое старше него: свидание закончилось убийством

Предполагаемого преступника отправили в СИЗО Новосибирска

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Молодой человек уже был судим за угон, кражу и разбой

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В Новосибирске молодого человека обвиняют в убийстве на свидании после онлайн-знакомства. Сегодня, 13 марта, Ленинский районный суд арестовал его за смерть 51-летней женщины.

Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, тело убитой с ножевыми ранениями нашли в ее собственной квартире 9 марта 2023 года.

— Полицейскими был осуществлен поквартирный обход жильцов данного дома, опрошены лица из числа близкого круга и знакомых погибшей, проверена придомовая территория. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий [...] был установлен гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался житель Новосибирска, ранее судимый за угон, кражу и разбой, — рассказали в полиции.

По данным полицейских, у молодого человека не было постоянного жилья, он перебивался случайными заработками, в марте 2023 года строил дачу в одном из СНТ в Советском районе Новосибирска.

Следователи СК допросили предполагаемого убийцу и восстановили картину ночи:

— Обвиняемый пришел в гости в квартиру женщины, с которой накануне познакомился через интернет в приложении знакомств. В ходе общения друг с другом между новыми знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный нож, нанес множественные удары в область жизненно-важных органов женщине и скрылся с места происшествия. От полученных ран 51-летняя потерпевшая скончалась, — сообщили в Следственном комитете.

СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее НГС писал об убийстве пожилой учительницы русского языка. Злоумышленник хотел ее обокрасть, но жертва проснулась.

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