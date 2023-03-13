Сибиряк познакомился в интернете с женщиной вдвое старше него: свидание закончилось убийством

В Новосибирске молодого человека обвиняют в убийстве на свидании после онлайн-знакомства. Сегодня, 13 марта, Ленинский районный суд арестовал его за смерть 51-летней женщины.
Как рассказали в пресс-службе регионального главка МВД, тело убитой с ножевыми ранениями нашли в ее собственной квартире 9 марта 2023 года.
— Полицейскими был осуществлен поквартирный обход жильцов данного дома, опрошены лица из числа близкого круга и знакомых погибшей, проверена придомовая территория. В ходе проведенного комплекса оперативно-разыскных мероприятий [...] был установлен гражданин, подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления. Им оказался житель Новосибирска, ранее судимый за угон, кражу и разбой, — рассказали в полиции.
По данным полицейских, у молодого человека не было постоянного жилья, он перебивался случайными заработками, в марте 2023 года строил дачу в одном из СНТ в Советском районе Новосибирска.
Следователи СК допросили предполагаемого убийцу и восстановили картину ночи:
— Обвиняемый пришел в гости в квартиру женщины, с которой накануне познакомился через интернет в приложении знакомств. В ходе общения друг с другом между новыми знакомыми произошла ссора по незначительному поводу. Обвиняемый взял кухонный нож, нанес множественные удары в область жизненно-важных органов женщине и скрылся с места происшествия. От полученных ран 51-летняя потерпевшая скончалась, — сообщили в Следственном комитете.
СК возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство), обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы.
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