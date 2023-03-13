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Завышала себе зарплату: главбуха из Новосибирской области будут судить за кражу 700 тысяч

Женщина работала в администрации Мочищенского района

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По версии следствия, женщине год удавалось обманывать коллег

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Главного бухгалтера администрации Мочищенского района Новосибирской области обвиняют в мошенничестве. Женщина могла начислять себе повышенную зарплату.

— По версии следствия, в период с 2018 год по 2019 год обвиняемая с использованием служебного положения производила необоснованное начисление себе заработной платы, — рассказали в прокуратуре Новосибирской области.

После этого женщина направляла зарплатные реестры в банк, которые перечисляли ей завышенную сумму. Всего ущерб администрации составил более 700 тысяч рублей.

Женщину обвиняют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Уголовное дело направили в Новосибирский районный суд.

Недавно в Татарском районе главного бухгалтера МУП «Водоканал» обвинили в краже почти двух миллионов рублей. На протяжении 2 лет женщина могла завышать себе зарплату.

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