Ей несли миллионы: как многодетная мать организовала финансовую пирамиду

— О «Кешбэкинге» мне рассказала соседка Любовь. Увидела мое шаткое финансовое положение и вцепилась в меня. Целый год уговаривала к ним присоединиться. Клялась, божилась, что если у меня что-то и сгорит, то я потеряю только проценты, а всю вложенную мною сумму выплатят. Ну я и сдалась под этим натиском, поскольку я еще и обманутый дольщик, мне деньги нужны были. В общем, я поверила. Внесла 380 тысяч. Еще и денег назанимала, влезла в долги. Потом у меня еще и квартиру хотели забрать из-за этих долгов. Соседка обрабатывала не только меня — еще четыре человека из нашего подъезда отнесли свои деньги в эту контору. Потом уже мы узнали, что она один из агентов, работавших на Иванову, — вспоминает одна из вкладчиц Лариса (имя изменено).