Ей несли миллионы: как многодетная мать организовала финансовую пирамиду

Об опасности финансовых пирамид мы рассказывали уже не раз. Тысячи россиян потеряли свои деньги в «Кэшбери» из Ростова-на-Дону и казанском «Финико», а несколько лет назад финансовая драма с похожим сценарием разыгралась и в Омске. Компанией под названием «Кешбэкинг» рулила многодетная мать, в одночасье ставшая успешным (как ей казалось) трейдером. Женщина убедила сотни вкладчиков отдать ей свои деньги, с которых она обещала им выплачивать нереальные проценты. Люди из разных регионов страны отдавали ей свои накопления для получения прибыли. Наши омские коллеги из NGS55.RU рассказывает историю Елены Ивановой, которая поверила в свои силы после курсов по инвестированию, и людей, которые поверили в нее, а в итоге остались ни с чем.
Финансист, так и не ставший титаном
Коуч по вопросам личностного роста и бизнеса — так позиционировала себя многодетная мать Елена Иванова из Омска, когда представлялась незнакомцам. В 2006-м, к своим 23 годам, она уже стала предпринимателем (судя по ОКВЭДу, занималась чем-то вроде сетевого бизнеса), а к 2014 году, поднаторев, учредила собственную компанию «Кешбэкинг». Сформировала штат из бухгалтеров, менеджеров и кассиров, сняла офис в самом центре Омска и стала привлекать вкладчиков, обещая выплачивать с их денег солидные дивиденды — по
— О «Кешбэкинге» мне рассказала соседка Любовь. Увидела мое шаткое финансовое положение и вцепилась в меня. Целый год уговаривала к ним присоединиться. Клялась, божилась, что если у меня что-то и сгорит, то я потеряю только проценты, а всю вложенную мною сумму выплатят. Ну я и сдалась под этим натиском, поскольку я еще и обманутый дольщик, мне деньги нужны были. В общем, я поверила. Внесла 380 тысяч. Еще и денег назанимала, влезла в долги. Потом у меня еще и квартиру хотели забрать из-за этих долгов. Соседка обрабатывала не только меня — еще четыре человека из нашего подъезда отнесли свои деньги в эту контору. Потом уже мы узнали, что она один из агентов, работавших на Иванову, — вспоминает одна из вкладчиц Лариса (имя изменено).
Агенты, рекламировавшие компанию «Кешбэкинг», похоже, действительно искренне верили в успех новоявленной трейдерши. По данным следствия, их было не менее 90 человек. За привлечение клиентов Иванова платила им вознаграждение —
Успешный успех
Своим знакомым женщина рассказывала, что разбогатела за счет инвестирования в недвижимость, ресторанный бизнес и агропромышленный комплекс, а также благодаря игре на Московской бирже. Заключая со своими клиентами договоры доверительного управления, она обещала выплачивать им деньги из расчета
Вкладчики вспоминают, что Елена производила впечатление очень набожной женщины. К тому же — мать четверых детей. «Да еще и сердобольная», — говорили о ней вкладчицы, ведь из добрых побуждений, не иначе, хочет помочь другим. Людей, готовых нести свои деньги в офис, становилось всё больше: благодаря сарафанному радио и агентской рекламе слава о «Кешбэкинге» распространялась быстро. Люди, доверившие свои накопления Елене Ивановой из Омска, нашлись даже в Краснодарском крае. В основном — женщины. Омичка старалась демонстрировать успех — купила «Мерседес», квартиру и офис и вложила 2,5 миллиона рублей в открытие ресторана «Легкая жизнь», полтора миллиона — в оборудование по производству монтажной пены и еще миллион — в разведение коз. Вскоре филиал компании «Кешбэкинг» появился в Барнауле, еще один офис Елена планировала открыть в Сочи. Тем, кто решил стать инвестором и принес деньги в день ее рождения, Елена сулила повышенный процент со вклада — целых
— Я только продала квартиру — выручила за нее два миллиона. А соседка тут как тут, говорит, вот и хорошо, как раз деньги в «Кешбэкинг» вложишь. Елена Иванова сначала платила проценты, где-то с полгодика. Потом нас вызвали всех в торговый комплекс «Фестиваль» на собрание вкладчиков. Елена попросила потерпеть и обещала всё выплатить. А агенты тем временем, как мы считаем, распределяли деньги в офшоры. Лишились мы квартир, а кто-то и умер после того, как узнал, что фирма схлопнулась, — вспоминает вкладчица Валентина.
«С зоны отсылает по три рубля»
Схлопнулся «Кешбэкинг» довольно быстро — с момента открытия компании прошло полтора года. Клиенты, так и не увидевшие обещанных дивидендов, начали обращаться в полицию. Елене Ивановой предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Имидж успешной инвесторши рушился на глазах — люди обивали пороги офиса, который продолжал работать даже после того, как Елена стала обвиняемой по уголовному делу.
По подсчетам силовиков, с 2014-го по 2015 год вкладчики принесли в фирму 149 миллионов рублей. Но куда исчезли эти деньги, неизвестно и по сей день. Под арестом оказались автомобиль и гараж, принадлежавшие Елене Ивановой, но стоимость этого имущества ничтожно мала по сравнению с размером суммы, которую потеряли вкладчики. Их только официально насчитали более 700 человек. Вкладчики хотят вернуть свои деньги, но, по их словам, решение суда не исполняется. Приветы, которые они получают от Елены, похожи на насмешку — на счета обманутых вкладчиков поступают копейки.
— С зоны нам отсылает то по два рубля, то по полтора. А один из наших приставов — Юлия Весна — теперь сама оказалась в колонии (речь о бывшем главном специалисте-эксперте отдела организации исполнительного производства УФССП России по Омской области Юлии Весне, которую приговорили к трем годам колонии: ее обвинили в мошенничестве. — Прим. ред.), — рассказывает одна из вкладчиц.
В суде Елена Иванова рассказала, что весной 2015 года она впервые проиграла на бирже — сначала 10 миллионов рублей, спустя несколько месяцев — еще 100 миллионов и, наконец, в июле, как раз перед тем самым днем рождения, еще 98 миллионов рублей. Те самые 17 миллионов, которые принесли клиенты в дни «акции», она потратила на то, чтобы выплатить проценты другим вкладчикам. Но этой суммы не хватило. Пытаясь найти способ вернуть деньги клиентам, заняла у некоего знакомого по фамилии Кулиев 3,5 миллиона рублей — под залог офиса. Из этой суммы она смогла вернуть кредитору лишь 60 тысяч.
Судебный процесс по делу Ивановой продолжался в течение трех лет. В итоге ее приговорили к семи годам лишения свободы и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Дети Елены Ивановой живут с ее мамой.