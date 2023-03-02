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«Несколько раз глохла, они заводили ее с толкача»: шесть подростков увели «Ладу-Приору» — видео из Новосибирска

Теперь полиция подозревает их в краже

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Сначала полицейские нашли «Приору», а затем и предполагаемых преступников

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В Новосибирске 6 подростков подозревают в том, что они пытались украсть «Ладу-Приору»: на видео попало, как они залезли в машину и уехали на ней.

14 февраля 2023 года хозяин «Приоры» обнаружил, что его машина, припаркованная накануне вечером на улице Тамбовской, исчезла, и написал заявление в полицию. Оперативники осмотрели место происшествия, проверили возможные пути отступления угонщиков и нашли камеру видеонаблюдения, которая запечатлела действия злоумышленников.

— Неизвестные проникли в автомобиль, завели его и проследовали в неизвестном направлении. В пути машина несколько раз глохла, и они заводили ее с толкача, — рассказали НГС в пресс-службе регионального главка МВД.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: ГУ МВД России по НСО

В итоге злоумышленники бросили машину в поселке Северном Калининского района и разбежались.

— Подозреваемыми в преступлении оказались шестеро жителей Калининского района в возрасте от 15 до 16 лет, один из которых уже состоит на профилактическом учете в отделе полиции, в отношении остальных решен вопрос о постановке, — добавили в полиции.

Следователи МВД возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Дожидаться суда подростки будут дома.

В январе НГС публиковал историю об угоне красной «Лады». Лишенный прав за пьяное вождение сибиряк и его подруга увели ее буквально из-под носа у соседей.

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