«Несколько раз глохла, они заводили ее с толкача»: шесть подростков увели «Ладу-Приору» — видео из Новосибирска

В Новосибирске 6 подростков подозревают в том, что они пытались украсть «Ладу-Приору»: на видео попало, как они залезли в машину и уехали на ней.
14 февраля 2023 года хозяин «Приоры» обнаружил, что его машина, припаркованная накануне вечером на улице Тамбовской, исчезла, и написал заявление в полицию. Оперативники осмотрели место происшествия, проверили возможные пути отступления угонщиков и нашли камеру видеонаблюдения, которая запечатлела действия злоумышленников.
— Неизвестные проникли в автомобиль, завели его и проследовали в неизвестном направлении. В пути машина несколько раз глохла, и они заводили ее с толкача, — рассказали НГС в пресс-службе регионального главка МВД.
В итоге злоумышленники бросили машину в поселке Северном Калининского района и разбежались.
— Подозреваемыми в преступлении оказались шестеро жителей Калининского района в возрасте от 15 до 16 лет, один из которых уже состоит на профилактическом учете в отделе полиции, в отношении остальных решен вопрос о постановке, — добавили в полиции.
Следователи МВД возбудили уголовное дело по
В январе НГС публиковал историю об угоне красной «Лады». Лишенный прав за пьяное вождение сибиряк и его подруга увели ее буквально из-под носа у соседей.