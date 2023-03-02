«Несколько раз глохла, они заводили ее с толкача»: шесть подростков увели «Ладу-Приору» — видео из Новосибирска

В Новосибирске 6 подростков подозревают в том, что они пытались украсть «Ладу-Приору»: на видео попало, как они залезли в машину и уехали на ней.

14 февраля 2023 года хозяин «Приоры» обнаружил, что его машина, припаркованная накануне вечером на улице Тамбовской, исчезла, и написал заявление в полицию. Оперативники осмотрели место происшествия, проверили возможные пути отступления угонщиков и нашли камеру видеонаблюдения, которая запечатлела действия злоумышленников.

