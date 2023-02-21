Зюзинская маньячка из нулевых. 24-летняя девушка жестоко убивала мужчин прямо на улицах — видео

В начале нулевых на улицах Москвы стали находить изуродованные тела мужчин. Первую жертву с практически отрубленной головой обнаружили на остановке. Вторую — во дворах жилых домов.
С самого начала следователи предположили, что жестокий убийца — мужчина. Никто из оперативников не мог даже подумать, что за этими преступлениями стоит молодая преподавательница Московского электронно-технологического техникума — 24-летняя Мария Петрова.
Почему она убивала мужчин? И как ее поймали? Историю Марии Петровой и архивные кадры с ней смотрите в видеосюжете чуть выше.
Все преступления она совершала в спальном районе Зюзино. Из-за дислокации журналисты прозвали ее зюзинской маньячкой.
Расследованием этого странного дела занимался тогда еще следователь МУРа Дмитрий Миронов. Наши коллеги поговорили с ним о событиях тех лет.
— Она предпочитала кровавый и контактный способ убийства, который не характерен для женщин. Бывает всякое, но обычно в состоянии аффекта. Здесь же она предстала абсолютно хладнокровной убийцей, которая делала свое дело. Она делала то, что сидело у нее внутри, при этом оставалась женщиной, у которой было полно поклонников, — вспоминает следователь.
Поймать девушку удалось благодаря случайности и бдительности стажера-оперуполномоченного, который заметил на улице девушку в окровавленных кроссовках и проследил за ней. Оказалось, что это и была Мария Петрова — в тот день она возвращалась домой после очередного убийства.
Вместо лишения свободы девушку направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Спустя двадцать лет бывший следователь Дмитрий Миронов захотел создать видеопроект, в котором одной из героинь должна была быть Мария Петрова. Он отправился в клинику, где зюзинская маньячка провела все эти годы.
— Я согласовывал с ней костюмы, грим. Видно, что у нее глаза загорелись, ей даже захотелось жить дальше. Она у меня попросила привезти несколько учебников по английскому. До всего этого у нее было 2 попытки побега. Мне звонил главврач и говорил: «Она хочет тебя найти и голову отрезать». Потом ее перевели в Казань, где был более строгий режим, а затем вернули в Москву.