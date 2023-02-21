freedom
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 6/10
usd 74.04
eur 79.13
Тема дняКакую инфляцию ждать России
Все новости
Все новости

Зюзинская маньячка из нулевых. 24-летняя девушка жестоко убивала мужчин прямо на улицах — видео

Ее поймали случайно: полицейский заметил пятно крови на кроссовке прохожей и проследил за ней

362
Еще чуть-чуть и видео загрузится
Бывший следователь МУРа рассказал о том, как Мария Петрова убивала москвичей

Видео: Дмитрий Толстошеев / MSK1.RU

В начале нулевых на улицах Москвы стали находить изуродованные тела мужчин. Первую жертву с практически отрубленной головой обнаружили на остановке. Вторую — во дворах жилых домов.

С самого начала следователи предположили, что жестокий убийца — мужчина. Никто из оперативников не мог даже подумать, что за этими преступлениями стоит молодая преподавательница Московского электронно-технологического техникума — 24-летняя Мария Петрова.

Почему она убивала мужчин? И как ее поймали? Историю Марии Петровой и архивные кадры с ней смотрите в видеосюжете чуть выше.

Все преступления она совершала в спальном районе Зюзино. Из-за дислокации журналисты прозвали ее зюзинской маньячкой.

Расследованием этого странного дела занимался тогда еще следователь МУРа Дмитрий Миронов. Наши коллеги поговорили с ним о событиях тех лет.

— Она предпочитала кровавый и контактный способ убийства, который не характерен для женщин. Бывает всякое, но обычно в состоянии аффекта. Здесь же она предстала абсолютно хладнокровной убийцей, которая делала свое дело. Она делала то, что сидело у нее внутри, при этом оставалась женщиной, у которой было полно поклонников, — вспоминает следователь.

Поймать девушку удалось благодаря случайности и бдительности стажера-оперуполномоченного, который заметил на улице девушку в окровавленных кроссовках и проследил за ней. Оказалось, что это и была Мария Петрова — в тот день она возвращалась домой после очередного убийства.

Вместо лишения свободы девушку направили на принудительное лечение в психиатрический стационар. Спустя двадцать лет бывший следователь Дмитрий Миронов захотел создать видеопроект, в котором одной из героинь должна была быть Мария Петрова. Он отправился в клинику, где зюзинская маньячка провела все эти годы.

— Я согласовывал с ней костюмы, грим. Видно, что у нее глаза загорелись, ей даже захотелось жить дальше. Она у меня попросила привезти несколько учебников по английскому. До всего этого у нее было 2 попытки побега. Мне звонил главврач и говорил: «Она хочет тебя найти и голову отрезать». Потом ее перевели в Казань, где был более строгий режим, а затем вернули в Москву.

По теме

КриминалМаньякМаньяк-убийцаЗюзино
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter