Зюзинская маньячка из нулевых. 24-летняя девушка жестоко убивала мужчин прямо на улицах — видео

Почему она убивала мужчин? И как ее поймали? Историю Марии Петровой и архивные кадры с ней смотрите в видеосюжете чуть выше.

Все преступления она совершала в спальном районе Зюзино. Из-за дислокации журналисты прозвали ее зюзинской маньячкой.

Расследованием этого странного дела занимался тогда еще следователь МУРа Дмитрий Миронов. Наши коллеги поговорили с ним о событиях тех лет.

